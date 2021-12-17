Себя покатать и другим показать В Приморье создается путеводитель по местам зимнего отдыха

Большой онлайн-путеводитель по местам зимнего отдыха создают в Туристско-информационном центре Приморского края. Специалисты предлагают всем желающим принять участие в этом социально значимом проекте.

Всю информацию об отдыхе в крае в холодное время года можно найти на портале «Зима в Приморье». На сайте собрана подробная информация о базах отдыха, горнолыжных курортах, ресторанах и предложениях от туркомпаний.

Продвижение на морозе

В Туристско-информационном центре Приморского края отмечают, что в каждом муниципалитете зимой будут работать катки, стоять новогодние елки. В этом году сезон порадует любителей беговых лыж. Сразу несколько территорий готовят лыжные трассы, закупают новое оборудование. Покататься можно будет, к примеру, на Русском острове, в Спасском районе и Арсеньеве.

«Многие районы часто сами не понимают свой потенциал для привлечения туристов. Наша задача – сначала собрать информацию, найти уникальные точки притяжения, а затем дать обратную связь с рекомендациями об улучшении услуг. Самые интересные проекты войдут в зимний путеводитель», – сообщила директор Туристско-информационного центра Приморского края Ольга Гуревич.

В Туристско-информационном центре пояснили, что в первую очередь заинтересованы в необычных и новых проектах, связанных с зимним отдыхом. Если за пределами Владивостока формируется турпродукт, в рамках которого можно провести каникулы или выходные на свежем воздухе, посетить выставки, мастер-классы или заняться зимними видами спорта, а также комфортно переночевать, то учреждение готово поддержать направление.

«Зима – самый сложный сезон для продвижения. В населенных пунктах у моря, например, в Находке, Ольге, Славянке, где летом очень много туристов, зимой наблюдается особенный спад из-за отсутствия снега. Но у нас есть другие районы, где снега много и организованы места для зимних развлечений, однако о них недостаточно информации. Несмотря на все эти факторы, туристы к нам едут и зимой. Мы должны предложить им разнообразную и увлекательную программу как на юге Приморья, так и на севере», – прокомментировал руководитель агентства по туризму Приморского края Владимир Щур.

Коронавирус туризму не помеха

Туристическая отрасль как одна из наиболее пострадавших от кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции, демонстрирует хорошие темпы восстановления в Приморском крае. Об этом рассказал в ходе тематической дискуссии в рамках онлайн-форума «ProДФО» руководитель агентства по туризму Приморского края Владимир Щур.

Глава ведомства напомнил, что в 2020 году туристический поток в Приморский край сократился на 80 % по отношению к показателям 2019 года и составил чуть менее 1 миллиона туристов.

«В текущем году отрасль начала выходить из кризиса. Даже с учетом продолжающихся ограничений за 9 месяцев 2021 года, по экспертным оценкам, регион посетили 2,35 миллиона туристов, при этом подавляющее большинство приходится на граждан России. Иностранцев в регион приехало около 6 тысяч», – отметил Владимир Щур.

Поступления в бюджеты всех уровней от предприятий туротрасли за 10 месяцев составили 1,3 миллиарда рублей. Таким образом, можно уверенно говорить о том, что туристическая индустрия Приморья выходит из кризиса, хотя до «допандемийных» показателей еще далеко.

В регионе продолжается реализация ряда крупных инвестиционных проектов в сфере туризма. В первую очередь это относится к развитию интегрированного развлекательного курорта «Приморье». Также необходимо отметить открытие в 2021 году 4-звездочного Novotel Vladivostoк.

«На подходе открытие двух гостиниц – Okura Vladivostok на Корабельной набережной Владивостока и апарт-отеля Magnum Grand Palace с видом на бухту Золотой Рог, идет модернизация еще трех отелей до уровня 4 звезды», – рассказал Владимир Щур.

Евгений СИДОРОВ

Фото Primorsky.ru