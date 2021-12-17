Разглядите песок под руками… Персональная выставка художницы Лидии Козьминой (12+) работает в залах Приморского отделения Союза художников России.

Основу экспозиции составили живописные и графические произведения последних лет, большая часть из них создана специально для выставки 2021 года.

– Рожденная и выросшая в Приморском крае, Лидия Козьмина в качестве одной из основных тем, развивающихся на протяжении всей ее творческой жизни, выбрала тему места проживания. Понятие genius loci (гений места), часто прочитываемое в современной культуре в связи с человеком, у нее приобретает первоначальное значение – дух-покровитель, божество, символ места, и это хорошо видно в работах «Морской божок», «Морской еж», «Дикая устрица», – рассказывает куратор выставки искусствовед Ольга Зотова. – Точно понимающая суть пленэрных поездок, сформированная в рамках классической академической школы, художница в принципе не создавала вещей, которые можно было бы отнести к пейзажному жанру. Прочтение местного ландшафта и истории происходит через образы, рождающие самые разные ассоциации со стихиями земли и воды. Эти образы легли в основу целого пласта работ.

Еще один ряд картин говорит о личном знакомстве автора с культурой других стран, о чутком ее восприятии. Создается ощущение, что ни одна деталь не утрачивается из памяти мастера, эти мелочи входят в ткань ее художественных произведений.

На выставке представлены работы нескольких циклов, разрабатываемых художницей на протяжении нескольких лет. Тематически их можно определить как посвященные Китаю, европейскому театру и дальневосточной территории.

– Работы Козьминой технологически сложны и совершенны и вызывают эстетическое наслаждение. В цикле миниатюр на тему Рождества она обращается к традиции европейской рукописной книги: сюжетное изображение находится в орнаментальном обрамлении, выполненном с ювелирной тщательностью. В «Морском шиповнике» предметный мир побережья настолько материален, что, кажется, при прикосновении можно ощутить песок под пальцами, – говорит Ольга Зотова. – Оригинальные декоративные приемы используются и в графических листах: по принципу коллажа в них вмонтированы фрагменты ручной бумаги, отдельно выполненные изображения лиц и предметов. Далекая от формализма, Лидия делает формальную составляющую произведения значительной, ведь именно в ней содержится скрытая суть предмета.

Отдел новостей «В»

Фото Алексея ВОРОНИНА