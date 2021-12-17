Антиваксеры подставляют своих работодателей Контрольные органы Приморского края проводят проверки предприятий по соблюдению темпов вакцинации. Против злостных нарушителей уже возбуждены семь дел об административных нарушениях.

Как сообщили в территориальном управлении Роспотребнадзора, по итогам проверок компаний и предприятий на предмет обязательной вакцинации сотрудников возбуждено семь административных дел. Среди нарушителей – транспортные компании, предприятия торговли и пищевой промышленности.

«Проверочные мероприятия продолжаются. Те организации, в которых зафиксированы нарушения, ждут значительные штрафы, не исключена приостановка их деятельности», – пояснили в ведомстве.

Параллельно работают административные комиссии по проверке соблюдения санитарных мер в магазинах, кинотеатрах, на транспорте.

Евгений СИДОРОВ

Фото Primorsky.ru