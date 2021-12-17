Антиваксеры подставляют своих работодателей

Контрольные органы Приморского края проводят проверки предприятий по соблюдению темпов вакцинации. Против злостных нарушителей уже возбуждены семь дел об административных нарушениях.

17 дек. 2021 Электронная версия газеты "Владивосток" №4880 (6585) от 17 дек. 2021

Как сообщили в территориальном управлении Роспотребнадзора, по итогам проверок компаний и предприятий на предмет обязательной вакцинации сотрудников возбуждено семь административных дел. Среди нарушителей – транспортные компании, предприятия торговли и пищевой промышленности.

«Проверочные мероприятия продолжаются. Те организации, в которых зафиксированы нарушения, ждут значительные штрафы, не исключена приостановка их деятельности», – пояснили в ведомстве.

Параллельно работают административные комиссии по проверке соблюдения санитарных мер в магазинах, кинотеатрах, на транспорте.

Евгений СИДОРОВ

Фото Primorsky.ru