Высокое напряжение остается низким в цене Тариф на электроэнергию в регионе остается одним из самых доступных на Дальнем Востоке

Тарифы на электрическую энергию, поставляемую населению Приморья, на 2021 год установлены на предельном минимальном уровне и остаются одними из самых низких на территории Дальневосточного федерального округа. А с 2022 года юридические лица северных территорий края будут платить за электроэнергию меньше.

Как рассказали в агентстве по тарифам региона, на 2021 год утверждены предельные индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципалитетах Приморья.

Тарифы в регулируемых сферах деятельности на первое полугодие 2021 года установлены без роста к уровню второго полугодия 2020 года. А с 1 июля этого года рост в рамках соответствующих предельных уровней для отдельных муниципальных образований составляет от 4 % до 5,5 %.

В сфере электроснабжения агентство установило тарифы для 57 организаций края.

«Таким образом, тарифы на электрическую энергию, поставляемую населению Приморского края, на 2021 год установлены агентством по тарифам Приморского края на предельном минимальном уровне, определенном ФАС России, и остаются одними из самых низких на территории Дальневосточного федерального округа», – подчеркнули в ведомстве.

Кроме того, с 2022 года тарифы для потребителей «малой энергетики» в Красноармейском районе и Тернейском муниципальном округе, которые получают электрическую энергию от мелких дизельных электростанций, будут доведены до среднероссийского уровня. То есть юридические лица будут платить за электроэнергию значительно меньше, чем в этом году, – 6,78 рубля за киловатт-час без НДС (8,24 рубля за киловатт-час с НДС).

По словам заместителя председателя правительства Приморья Елены Пархоменко, тариф на электроэнергию в регионе уже сейчас ниже общероссийского. Что касается выравнивания тарифа в муниципалитетах, где есть населенные пункты с децентрализованным электроснабжением (кроме Красноармейского района и Тернейского муниципального округа это Пожарский и Дальнереченский районы), то край впервые входит в подобное соглашение с Русгидро.

«Это позволит в первую очередь направить субсидии для юридических лиц на выравнивание стоимости за электроэнергию. Если для населения разницу в ее стоимости бюджет края компенсирует, направляя ежегодно около 350 миллионов рублей, то для юрлиц такой тариф был высоким, что отражалось на стоимости выпускаемой ими продукции. Теперь же благодаря такому соглашению и выравниванию тариф для этой категории потребителей со следующего года будет составлять не более 8 рублей за киловатт-час против более чем 20 рублей. Это, в свою очередь, станет большим подспорьем в развитии экономики данных муниципалитетов», – обозначила Елена Пархоменко.

Евгений СИДОРОВ

Фото Primorsky.ru