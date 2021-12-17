Владивостокцы смогут бесплатно стать обладателями книг к Новому году В пятницу, 17 декабря, в молодежной библиотеке «БУК» во Владивостоке пройдет предновогодний книжный своп. Организаторы мероприятия предлагают принести свои уже прочитанные книги и обменять их на новые или же просто прийти и взять понравившуюся.

Свопы, или обмены книгами, в приморской столице проводятся не в первый раз – во Владивостоке есть даже постоянные участники таких мероприятий, один из которых рассказал об особенностях таких обменов, сообщает РИА VladNews.

Свопы проводятся во Владивостоке в разные времена года и совершенно в разных местах – от библиотек до книжных магазинов. В молодежной библиотеке «БУК» такие мероприятия не редкость.

«Книжные свопы проводятся в нашей библиотеке раз в две недели, иногда раз в месяц. Организация таких мероприятий была инициативой одного из наших работников, – рассказала сотрудница молодежной библиотеки «БУК» Елизавета, – на своп как приносят, так и потом уносят художественную литературу. В основном это отечественная и зарубежная классика».

Так, к Новому году руководство молодежной библиотеки решило организовать площадку для свопа, чтобы залежавшиеся книги горожан нашли новых читателей в уходящем году.

Итак, книжный своп в молодежной библиотеке «БУК» пройдет 17 декабря с 19.00 до 22.00. Адрес библиотеки: улица Светланская, 55. Вход свободный.

Евгений СИДОРОВ

Фото РИА VladNews