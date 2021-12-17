Дети-сироты под Новый год получили ключи от квартир Четверо юных жителей Владивостока, которые относятся к категории дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, в преддверии Нового года стали счастливыми обладателями новых квартир.

Ключи в торжественной обстановке им вручили заместитель главы администрации Владивостока Дарья Стегний, председатель думы города Андрей Брик и и.о. прокурора Владивостока Виталий Маркин.

Одним из новоселов стал Максим Гончаров. Теперь он обладатель квартиры в доме на улице Добровольского. По его словам, собственное жилье в городе – огромное подспорье для его молодой семьи.

«В моей семье подрастает маленький ребенок. Мы очень рады, что теперь у нас будет своя квартира. Удачный для нас год», – отметил Максим Гончаров.

Также обладателями новых квартир стали Анна Корнеева, Галина Аскарова и Софья Базарова. Все дома находятся в районах с развитой инфраструктурой, в квартирах уже сделан ремонт и есть необходимая сантехника.

Всего в этом году администрацией Владивостока было приобретено и предоставлено восемь квартир для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Также сейчас проводится процедура приемки еще пяти квартир. Кроме того, две квартиры для детей-сирот предусмотрены в строящемся жилом доме на улице Глинки.

Квартиры передаются детям-сиротам по договору специализированного найма сроком на пять лет. По истечении этого времени жилье становится их собственностью.

Евгений СИДОРОВ

Фото Vlc.ru