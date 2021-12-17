Сметану из Приморья распробовали в правительстве страны Молочная, мясная и рыбная продукция из Приморья стала лауреатом конкурса «100 лучших товаров России». Награждение победителей состоялось накануне, 15 декабря.

Лауреатов и дипломатов престижного конкурса чествовали в правительстве Приморского края. Участники церемонии, гости могли совместить приятное с полезным, попробовав продукцию от местных производителей на специальной экспозиции. Награды победителям вручил министр сельского хозяйства региона Андрей Бронц.

«Итоги конкурса показали, что приморские производители товаров активно работают над качеством, повышением конкурентоспособности, а значит, и продвижением своей продукции на потребительский рынок. Таким образом они решают важные вопросы по обеспечению жителей края качественными и безопасными товарами и услугами», – подчеркнул руководитель ведомства.

В этом году Приморский край был представлен на конкурсе 29 товарами от 11 компаний. Семь из них получили звание лауреатов, 15 – дипломантов. Так, сметана КФХ «Мишин» удостоилась наивысших оценок жюри и вошла в «Золотую сотню» России. Звание лауреата также удостоились кета холодного копчения Уссурийской рыбоперерабатывающей компании, сыр «Страчателла» ООО «Провиант», свиная грудинка «Экстра» ООО «Ратимир», куриные пельмени со сливочным маслом ООО «Никольскъ», рулет со сгущенным молоком АО «Владхлеб», светодиодный светильник АО «Изумруд».

Отметим, что за 24 года проведения конкурса «100 лучших товаров России» звание лауреатов и дипломантов получили более 300 видов продукции, производимой предприятиями Приморского края.

Евгений СИДОРОВ