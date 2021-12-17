С пробками будут бороться по-умному Во Владивостоке в следующем году создадут единый центр организации дорожного движения

Главной проблемой краевой столицы сегодня остаются пробки. Сейчас дорожные службы вручную регулируют светофоры, не имея аналитики по движению транспорта. Для организации этой работы на необходимом уровне во Владивостоке уже в следующем году появится центр организации дорожного движения.

«Первым шагом станет создание единого центра организации дорожного движения. Кроме того, в рамках проекта «Цифровое Приморье» предусмотрено внедрение технологий «умные светофоры» по проблемным участкам», – добавил Константин Шестаков.

Благодаря работе центра организации дорожного движения в городе, по подсчетам специалистов, должны будут уменьшиться пробки на дорогах. Центр будет обрабатывать все получаемые сведения о транспортных потоках и регулировать их в дистанционном режиме.

В своем докладе депутатам Константин Шестаков также рассказал, что в уходящем 2021 году во Владивостоке за счет реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги», средств Минвостокразвития, субсидий из краевого бюджета и средств города отремонтировано 17 километров дорог. В следующем году масштабный ремонт дорог будет продолжен.

«В планах на 2022 год – ремонт улиц Нейбута, Калинина, Давыдова, участка от пересечения Шуйской и Русской далее по Волжской до проспекта 100 лет Владивостоку, начнем строить развязку «Зеленый Угол». Необходимо также завершить историю с ремонтом Некрасовского путепровода, продолжить асфальтирование дороги на Русском острове, начать двигаться по привлечению средств на ремонт Рудневского моста», – сказал глава Владивостока.

Он также добавил, что это только крупные объекты. Перечень всех адресов, где будут проводить ремонт дорог, опубликуют в феврале.

Сергей ПЕТРОВ

Фото Vlc.ru