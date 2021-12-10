Пятьдесят оттенков Серова Во Владивостоке заработала масштабная выставка, посвященная творчеству известного русского живописца

Этой зимой в Приморской государственной картинной галерее гостит по-настоящему значимая коллекция. Выставка «Валентин Серов: из собраний музеев России» была сформирована в честь 110-летия со дня смерти выдающегося художника.

Посетители экспозиции увидят 60 картин именитого автора, привезенных из Русского музея (Санкт-Петербург), Омского областного музея изобразительного искусства и Пермской художественной галереи. Впервые такая масштабная выставка проходит за пределами двух российских столиц.

Событие, позволяющее взглянуть на все этапы творчества Серова, стало своеобразным подарком для Приморской галереи. В этом году организация отмечает 55-летие. Своеобразным приглашением на встречу с художником стала беседа с заведующим отделом живописи второй половины XIX – начала XXI века государственного Русского музея Павлом Климовым и куратором выставки заместителем директора по научно-просветительской работе Владимиром Петуховым в эфире радио «Лемма».

Маленький Эрмитаж

Юбилей Приморская государственная картинная галерея отметила сразу несколькими масштабными проектами. Среди них экспозиция произведений Зинаиды Серебряковой из фондов Русского музея, выставка, состоящая из итальянских собраний Государственного Эрмитажа. Апофеозом года станет проект, посвященный творчеству Валентина Серова.

– Прежде всего мы соединили вещи из главной и крупнейшей сокровищницы нашего искусства – Русского музея – с произведениями, которые хранятся в нашей коллекции. Получился интересный срез, который представит все грани таланта художника, – подчеркнул куратор выставки Владимир Петухов. – 60 произведений графики тематически охватывают все стороны таланта Серова – это около 30 лет творческой жизни.

Экспозиция действительно охватит практически весь путь Валентина Александровича в живописи. Самая ранняя работа, которую увидят приморские зрители, написана художником в 14 лет – графический пейзаж усадьбы Абрамцево, в которой автор проводил много времени. Будут на выставке и произведения, созданные Серовым накануне смерти.

С помощью картин посетители смогут проследить не только взросление самого художника, но и смену стилей, в которых он работал: постепенный переход от реализма и импрессионизма к модерну. Отдельный интерес представляют графические работы Серова.

– Русский музей обладает значительной коллекцией работ художника, в том числе благодаря Николаю II, который на посмертной выставке живописца в 1914 году приобрел множество произведений и передал в музей. Сейчас у нас 70 картин и около 300 рисунков. Есть из чего выбрать, – рассказывает заведующий отделом живописи второй половины XIX – начала XXI века государственного Русского музея Павел Климов. – Жемчужиной этой экспозиции является портрет графа Феликса Феликсовича Сумарокова-Эльстона. Это международный шедевр, который экспонировался на зарубежных выставках. Также можно увидеть портреты Аделаиды Симонович, Мары Олив. Качество выставки очень высокое.

Именно портретная живопись принесла Валентину Серову наибольшую популярность и успех еще при жизни. По словам экспертов, художник считался мастером высокого калибра, а в очередь к нему выстраивались все: от высшей аристократии и императорской семьи до богатого купечества.

– Особенно важно, что Серов мог не только вывести «формулу» человека, но и придать ему характер. Некоторые считали, что он намеренно старался подметить негативную черту заказчика и вытащить ее наружу. Но это все преувеличение, красивые фразы. Понятно, что, если бы художник занимался этим целенаправленно, он бы потерял многих клиентов, – уточняет Павел Климов.

Отражение времени

Семья, в которой родился будущий известный живописец, не оставляла мальчику шанса вырасти безразличным к окружающему миру. Его отец был музыкальным критиком, а мать всю жизнь посвятила служению народным интересам.

Хотя сам художник не был революционером, происходящее в стране не могло оставить его равнодушным. Реакцией на Кровавое воскресенье 1905 года стала картина «Солдатушки, бравы ребятушки, где же ваша слава?», которую также сможет увидеть приморский зритель.

– Серов был одним из тех художников, который перевел русское искусство из XIX века в XX. С одной стороны, он был учеником Репина и Чистякова. С другой – он одним из первых стал работать в духе импрессионизма: вспомним знаменитую «Девочку с персиками». В начале XX века он гениально освоил в своих портретах и композициях стилистику модерна, – рассказывает Павел Климов. – Когда Серов умер, свои произведения уже выставляли известнейшие представители авангарда. Получается, что вместе с ним ушла прекрасная декадентская эпоха. Он стал достоянием истории, его искусство – достоянием вечности.

Увидеть экспозицию можно уже с 4 декабря в Приморской картинной галерее. Экскурсионное сопровождение по выставке осуществляется каждый день, кроме понедельника, в 11.00 и 15.00, но посетители могут и самостоятельно познакомиться с картинами великого художника.

– Если вы хотите глубже окунуться в творчество живописца, советуем прочитать книгу Игоря Грабаря о жизни и творчестве художника, а также монографию «Портретная живопись Серова» Владимира Линяшина, – советует Владимир Петухов. – Экспозиция – это отличный шанс познакомить приморских зрителей с творчеством Серова. Особенно в условиях нашей территориальной отдаленности.

Марина ЗУБКО

Фото Сергея КИРЬЯНОВА, пресс-служба ПКГ