Онкологическая амбулатория открылась в поликлинике Во Владивостокской поликлинике № 1 начал свою работу центр амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП). Новое отделение укомплектовано необходимым современным оборудованием и специалистами. Сегодня в Приморье работают уже 11 таких центров.

По информации регионального министерства здравоохранения, открытие очередного ЦАОПа даст возможность повысить доступность оказания профильной медицинской помощи и качество наблюдения онкопациентов, уменьшить сроки обследования обратившихся и своевременно направлять пациентов на консультации в онкодиспансер. Всего на базе больниц и поликлиник Приморья развернуто 11 таких отделений.

Сейчас в центре работают онкологи, хирурги, проктологи и гинеколог. Также планируется, что вести прием для онкобольных будут терапевт и лор. В составе ЦАОПа есть клиническая лаборатория, процедурный кабинет, эндоскопическое отделение с возможностью проведения таких обследований, как колоноскопия, фиброгастроскопия и бронхоскопия. Пациенты также смогут пройти обследования на оборудовании экспертного класса в УЗИ-кабинете.

«Благодаря тому, что в центре большое количество специалистов и много медицинской техники, будем быстрее обследовать пациентов, брать у них биопсию. Например, будем проводить пункционные биопсии щитовидной и молочной желез. А со следующего года планируем освоить и пункционную биопсию предстательной железы под контролем УЗИ. Наша задача – максимально оперативно верифицировать диагноз у пациента и при необходимости отправить его на консультацию и лечение в онкологический диспансер», – рассказала заместитель главного врача по медицинской части Ирина Горбунова.

Она также подчеркнула, что с марта следующего года в ЦАОПе для пациентов начнут проводить химиотерапию в дневном стационаре. В сутки планируется оказывать такую помощь 25-30 онкобольным.

Напомним, что центры амбулаторной онкологической помощи открываются в рамках реализации программы «Борьба с онкологическими заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение». ЦАОПы располагаются в многопрофильных медицинских учреждениях, в которых есть врачи, медицинское оборудование и соответствующие вспомогательные службы, которые проводят консультации и дообследование пациентов с подозрениями на онкологическое заболевание.

Сегодня после проведения необходимого обследования онколог направляет пациентов в онкологический диспансер. Взаимодействие ЦАОП и онкодиспансера даст возможность пройти необходимое обследование по месту проживания пациента и сократить сроки до начала лечения. После завершения специального лечения пациент будет находиться там под диспансерным наблюдением у местных специалистов.

Евгений СИДОРОВ

Фото Primorsky.ru