Горожан приглашают на встречу с медиками Акция «Здоровью – зеленый свет» пройдет во Владивостоке в субботу, 11 декабря, с 13 до 15 часов в помещении краевого Дома молодежи (пр. 100 лет Владивостоку, 103).

Во время мероприятия участники смогут послушать выступления врача-кардиолога, диетолога, специалиста по вопросам медицинской профилактики. Темы: принципы рационального питания и физической активности, сохранение здоровья, проблемы сердечно-сосудистой системы, оказание первой неотложной помощи при гипертоническом кризе, боли в области сердца, при инсульте, инфаркте миокарда, аритмии и т. д.

При этом участники не только послушают специалистов, но и попробуют сделать комплекс упражнений. Затем врачи ответят на вопросы собравшихся. Будут демонстрироваться познавательные ролики на тему сохранения здоровья. Также во время мероприятия будут проводиться экспресс-исследования уровня холестерина и сахара в крови, можно будет померить давление.

Сергей ПЕТРОВ