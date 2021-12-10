Приморцы катаются на ковидных качелях Рост заболеваемости COVID-19 в регионе пока не останавливается

В одних отраслях жизнедеятельности в Приморье наблюдается рост заболевших COVID-19, в других – снижение. Получаются своеобразные ковидные качели. Однако в целом рост заболеваемости коронавирусом в регионе не останавливается, поэтому темпы вакцинации сбавлять ни в коем случае нельзя.

По данным главного государственного санитарного врача Приморского края Татьяны Детковской, в регионе продолжается рост заболеваемости COVID-19, основная форма протекания болезни – ОРВИ. На 12 % возросло число случаев коронавируса у детей.

Говоря о заболеваемости в тех или иных отраслях народного хозяйства Приморья, руководитель территориального управления Роспотребнадзора подчеркнула, что ситуация сложная.

«На 35 % возросло число случаев у работников ЖКХ, в два раза – у людей, занятых в сфере транспорта. Снижение заболеваемости на 22 % зафиксировано у офисных сотрудников», – уточнила она.

Тем временем минздрав региона сообщает, что коечный фонд для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией увеличили более чем на 70 мест в Приморье. Это связано с ежедневным ростом числа заболевших. По данным оперативного штаба на 9 декабря, только за последние сутки специалисты зарегистрировали еще 459 случаев заражения COVID-19.

По информации министерства здравоохранения Приморского края, в 24 медицинских организациях сейчас функционируют 2 622 «ковидные» койки.

Рост заболеваемости является причиной отсутствия коллективного иммунитета в Приморском крае, который необходимо было сформировать до октября – начала эпидемиологического осеннего сезона, подчеркивают специалисты. При этом они напоминают, что связи между ростом заболеваемости и увеличением темпа вакцинации нет.

«Вакцинация не провоцирует заболевание у человека, в вакцине нет живого вируса. Человек может заболеть после прививки только в том случае, если он игнорировал средства индивидуальной защиты в первые 20 дней после прививки, когда формируется иммунитет», – уточнили в ведомстве.

При этом план вакцинации против новой коронавирусной инфекции в Приморье выполнен на момент подготовки данного материала на 68,8 %, первый компонент прививки получили 828 318 жителей края. Для формирования коллективного иммунитета и снижения заболеваемости COVID-19 нужно охватить 1,2 миллиона человек взрослого населения.

«Наличие противопоказаний к проведению вакцинации определяется лечащим врачом на основании динамики заболевания. Решение о выдаче справки о наличии медотвода принимает врачебная комиссия медорганизации, в которой наблюдается пациент по заболеванию. В справке о наличии у пациента медотвода должны быть отражены Ф.И.О. пациента, дата рождения, диагноз (определяющий медотвод), срок действия справки и место ее предоставления. Также должна быть печать медицинской организации и подпись врача», – напомнили в минздраве.

И в конце приятная новость. В Приморье успешно реализуют программы по повышению эффективности медицинских организаций и улучшению качества оказания медпомощи. Работу краевого здравоохранения отметили специальным дипломом на XIV Всероссийской научно-практической конференции «Медицина и качество – 2021», которая состоялось 7-8 декабря в Москве.

Во время конференции «Медицина и качество – 2021» министерство здравоохранения Приморского края назвали лидером по построению модели управления качеством.

«С 2018 года в медучреждениях Приморья внедряется система менеджмента качества. В ее основе – практические рекомендации Росздравнадзора. В 2019 году в пилотном проекте было 13 медучреждений края, сегодня их уже 23, в будущем году список еще расширится», – подчеркнула заместитель председателя правительства – министр здравоохранения Приморского края Анастасия Худченко.

В краевом министерстве здравоохранения также отметили, что внедрение программы качества направлено на повышение эффективности медицинских организаций, рост удовлетворенности населения и формирование единых эффективных подходов к обеспечению качества и безопасности медицинской помощи.

Евгений СИДОРОВ

Фото Primorsky.ru