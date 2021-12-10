Русский и американец хорошо сыгрались Баскетбольный клуб «Динамо» (Владивосток) на выезде обыграл одного из лидеров чемпионата России по баскетболу среди мужских команд – «Университет-Югра». Команда из Сургута, занимавшая 4-ю строчку Суперлиги 1, уступила приморцам со счетом 74:88.

Как сообщили в региональном министерстве физической культуры и спорта, приморский клуб нанес первое поражение сургутянам на выезде. Фаворитом этой встречи считались хозяева, но игра на протяжении всей встречи была равной. За 6 минут до финальной сирены счет был ничейным – 63:63. Однако затем гости совершили стремительный рывок, менее чем за две минуты набрав 12 очков подряд.

«У приморцев сразу два игрока отметились дабл-даблами (двузначной результативностью отдельного баскетболиста за один матч) – американский разыгрывающий Тайрон Харрис (19 очков, 15 передач и 8 подборов) и защитник Кирилл Ситник (18 очков и 10 подборов), которые помогли приморцам выиграть», – добавили в региональном министерстве спорта.

Ближайшие три матча владивостокская команда проведет дома. Через неделю, 15 декабря, «Динамо» на паркете спорткомплекса «Олимпиец» примет баскетбольные команды «Барнаул», 21 декабря – «Новосибирск» и 24 декабря – «Иркут». Полная информация на официальном сайте приморского клуба bcdynamo25.ru.

Евгений СИДОРОВ

Фото с сайта primorsky.ru