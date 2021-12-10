Во Владивостоке расширят важное транспортное кольцо Припаркованные автомобили вдоль подпорной стены на съезде с Партизанского проспекта на проспект «Красного знамени» (район транспортного кольца «Инструментальный завод») давно создают большие неудобства для других участников дорожного движения.

В результате сужения дороги и запаркованной первой полосы многие автомобилисты вынуждены стоять в пробках. Решить эту проблему поможет запрет парковки машин на данном участке.

«Припаркованные несколько машин здесь ежедневно создают серьезные помехи тысячам автомобилистов. Они вынуждены перестраиваться, чтобы объехать припаркованный транспорт, как результат – затруднение движения», – прокомментировали в городском управлении дорог и благоустройства.

По итогам мониторинга дорожной ситуации принято решение об установке здесь знаков «Остановка запрещена» вместе с табличками дополнительной информации «Работает эвакуатор».

В управлении добавили, что новые знаки на данном участке появятся уже в ближайшее время. Автолюбителей просят быть внимательными и соблюдать требования технических средств организации дорожного движения.

Однако участок и с таким новшеством останется одним из самых проблемных в городе. Заезд на кольцо снизу со стороны проспекта «Красного знамени» остается настоящим испытанием даже для опытных водителей. Возможно, здесь пора радикально менять схему движения.

Сергей ПЕТРОВ