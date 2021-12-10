Работу артемовских гинекологов увидел весь мир В Приморье возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение неприкосновенности частной жизни» после инцидента в частной клинике в Артеме, сообщает СУ СК РФ по Приморского краю.

В последнем выпуске программы «Добров в эфире» телеканала «Рен-ТВ» был показан сюжет о том, как в теневом сегменте Интернета появились в продаже электронные адреса нескольких тысяч видеокамер, установленных в самых разных местах: на частных квартирах, в отелях, в медицинских учреждениях… Причем большинство из них установлены самими владельцами квартир или организаций следить за порядком и безопасностью. Камеры имеют выход в Интернет.

По какой-то причине адреса нескольких тысяч камер были взломаны, и желающие, предварительно заплатив, могли получить доступ к ним и «наслаждаться» реальной жизнью.

Одна из камер транслировала работу врачей из частной клиники в Артеме. Программа «Добров в эфире» показала замутненные кадры из гинекологического кабинета. На кадрах была запечатлена пациентка на приеме у врача. Не вызывает сомнений, что камеру установил сам медцентр. Сейчас выясняется, с какой целью и как это согласуется с законодательством.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается. Как стало известно, лицо, незаконно распространившее видеокадры, находилось за пределами Российской Федерации.

Сергей ПЕТРОВ