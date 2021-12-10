Городу-миллионнику самое место на Горностае Бухта Горностай во Владивостоке может стать площадкой для строительства города Спутник. В развитии проекта уже заинтересованы не менее трех застройщиков.

Как сообщили в министерстве строительства Приморского края, на данный момент для возведения первого дальневосточного города-миллионника рассматриваются земельные участки «Спутник» и «Байкал» в Надеждинском муниципальном районе, а также перспективная площадка «Щитовая» в бухте Горностай Владивостокского городского округа.

«Выбор данной площадки обусловлен выгодным географическим положением – всего пять минут до объездной дороги, вид на море. В развитии проекта заинтересованы не менее трех застройщиков, включая группу «ПИК», – подчеркнули в ведомстве.

Напомним, что планы по строительству города Спутник были озвучены на VI Восточном экономическом форуме в сентябре этого года. В данный момент ведутся предварительные расчеты объема жилья, социальной и дорожной инфраструктуры, всего, что нужно для комфортного проживания.

Евгений СИДОРОВ