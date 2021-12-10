За красоту обещают заплатить Владивосток активно готовится к Новому году

Монтаж новогоднего городка продолжается на центральной площади Владивостока. Сейчас здесь устанавливают ярмарочные домики, а также готовят основание под каток, который в этом году расширит свой функционал.

Как рассказали в городском управлении туризма, инвестиций и городской среды, в центральной части катка будет расположен фуд-городок, где жители и гости Владивостока в уютной обстановке смогут насладиться вкусной и горячей едой от ресторанов и пекарен города. Попасть туда можно будет как через зону катка, так и через специальные мостовые переходы.

Также для удобства отдыхающих здесь будут работать теплые раздевалки и зона проката коньков.

Еще одной зоной для активного зимнего отдыха станет ледяная горка, а для маленьких детей будет установлена игровая зона «Лабиринт». Ребята постарше со своими родителями смогут поиграть в керлинг.

Продолжается монтаж и главной новогодней красавицы – 28-метрой елки, которую украсят разноцветными шарами, гирляндами и светодиодными фигурами в виде ромбов и полусфер.

Атмосферу новогодней сказки создадут «Аллея щелкунчиков», «Домик Деда Мороза», а также различные светодиодные арт-объекты, фотозоны и игровые зоны.

Отметим, что подготовку к Новому году во Владивостоке ведут торговые предприятия и другие организации. Представители бизнеса смогут принять участие в конкурсе на лучшее новогоднее украшение входной зоны в свои заведения. Конкурс проходит в социальной сети «Инстаграм». Опубликовать фото или видео украшения входной зоны необходимо до 20 декабря. Набравшие больше всего зрительских симпатий в виде лайков получат денежные призы.

Евгений СИДОРОВ

Фото Vlc.ru