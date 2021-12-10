До Путина дойду! Пенсионер в Приморье пытается получить от социальных служб услуги, которых нет в стандартном перечне

В Союз независимых медиа обратился пенсионер и инвалид Владимир Михайлович Поставлев, который попросил разобраться в достаточно щекотливом деле. К 80 годам в теле Владимира Михайловича Поставлева накопилось достаточно «железок». Кардиостимулятор, титановые протезы обоих коленных и тазобедренных суставов, искусственные хрусталики в глазах. Не забудем также прибавить к этому три перенесенных инфаркта и два инсульта.

С таким описанием пенсионер больше напоминает киборга, чем человека. Правда, силой, как у биоробота, Владимир Михайлович похвастаться не может.

Не все включено

Разбитые инсультом ноги слушаются пенсионера слабо и неохотно, «чужие» колени сгибаются только под углом 45 градусов, руки одолел тремор. Поэтому четыре лестничных пролета, отделяющих Владимира Михайловича от улицы, стали для него непреодолимым препятствием. Даже переход из спальни в кухню – уже марафон.

Естественно, все привычные бытовые действия пенсионеру также недоступны. Сделать жизнь дедушки проще и приятнее должны социальные работники, приходящие к нему домой. Но помощью этой Владимир Михайлович совершенно недоволен.

– Убирают очень плохо. На кухне только пол до порожка в коридор. В спальне только четверть комнаты, а когда прошу пропылесосить ковер, говорят, что нужно заплатить. А вторую комнату вообще не трогают, дескать, не положено. И ванную с туалетом тоже не моют. Даже цветочки отодвинуть, чтобы стол протереть, денег стоит, – возмущен пенсионер.

Назвать квартиру ухоженной и чистой действительно не поворачивается язык. Ковер в спальне в пыли и мусоре, на кухонных столах крошки. Осложняет дело наличие домашних животных. В небольшой комнате, по которой давно плачут швабра и тряпка, в клетках живут две канарейки и два попугая. Их перья, корм и помет ровным слоем покрывают все прилегающее пространство.

Еще один верный друг Владимира Михайловича – такса Чапа – беспрепятственно перемещается по всей квартире, иногда разбрасывая по дому свою еду. Гулять с собакой самостоятельно хозяин не может. Поэтому пес ждет, пока его выведет сосед. И иногда, конечно же, не дожидается. Убирать за Чапой Владимиру Михайловичу очень сложно, но приходится.

– Когда меня принимала краевая комиссия врачей, некоторые плакали. Сказали: «Дедушка, как вы живете? Вас на руках носить нужно». Всего три человека в Приморском крае с такими, как у меня, протезами. Я 53 года честно отработал, а ко мне такое отношение! Что ни попросишь у соцработников, им все не положено, за все нужно дополнительно платить. Некоторые даже отказывались помогать мне купаться, хотя я имею на эту услугу полное право, – рассказывает Владимир Михайлович.

Несколько лет пенсионер пытается отстаивать свою позицию. Пишет жалобы, звонит заведующей отделением центра социального обслуживания. Но ответ всегда один: действуем в рамках стандартов. Да и поддержать Владимира Михайловича некому. Все близкие родственники – двое сыновей, жена и племянник – умерли. Ни внуков, ни правнуков у дедушки нет.

Человек и соцзакон

Действия социальной службы, как и любой государственной структуры, строго регламентированы. Все возникающие вопросы или недовольство работой сотрудников специалисты стараются улаживать, опираясь на установленный стандарт, а перечень социальных услуг, доступных их получателям, четко поделен на платные и бесплатные.

Владимир Михайлович, как одинокий инвалид 1-й группы, имеет право на бесплатное социальное обслуживание на дому. Такая же форма помощи доступна ветеранам Великой Отечественной войны и их вдовам, несовершеннолетним детям, лицам, пострадавшим в результате ЧС и военных конфликтов, гражданам, награжденным знаком «Почетный житель Приморского края», и тем, чей доход меньше полуторного размера среднедушевого дохода населения. Для остальных посещение социального работника будет платным. Сумма равна 50 % от разницы между среднедушевым доходом населения и суммой, которую человек получает ежемесячно.

Как рассказали в Приморском центре социального обслуживания, для того чтобы обеспечить более полную заботу о пенсионере, его включили в пилотную систему долговременного ухода. Посещает Владимира Михайловича социальный работник – Марина Александровна. Она приходит пять дней в неделю и оказывает услуги по индивидуально разработанной программе ухода. Еженедельно на это тратится порядка 20 часов.

– В рамках индивидуального плана социальный работник помогает Владимиру Михайловичу при купании, мытье головы и бритье два раза в неделю, один раз в неделю обрабатывает ногти, пять дней в неделю помогает приготовить еду. Кроме того, специалист ежедневно оказывает помощь в приеме пищи, меняет постельное белье два раза в неделю, каждый день измеряет температуру и артериальное давление, контролирует прием лекарств, – пояснили в организации.

Кроме того, социальный работник регулярно покупает за счет Владимира Михайловича и доставляет ему продукты и промышленные товары, оплачивает услуги ЖКХ, обеспечивает лекарствами, помогает в оформлении льгот. Два раза в месяц специалист сопровождает подопечного в поликлинику.

В ПЦСОН отметили, что уборка в квартире пенсионера производится регулярно. Согласно стандартам убирает социальный работник в спальне и на кухне. Поддержание порядка в остальных помещениях не входит в обязанности специалиста.

– Важно понимать, что социальный работник – это тот человек, который помогает своему подопечному выполнять необходимые действия и оставаться в привычной, комфортной среде. Полная уборка дома с отодвиганием мебели не входит в задачи нашего специалиста. Для этого стоит вызвать клининговую службу либо получить у нас дополнительную платную услугу, – поясняет руководитель центра соцподдержки Мария Кузьмина.

Такие правила существовали не всегда. Появление их директор ПЦСОН объясняет просто: у человека может быть пятикомнатная квартира, в которой жилой является лишь спальня, или пенсионер живет вместе с сыном-алкоголиком (увы, подобные случаи часты), создающим хаос в своей комнате.

Звучат эти доводы вполне разумно. Но стандарты действуют одинаково для всех независимо от реальной ситуации. Выходит, что все получатели социальных услуг, сами того не желая, оказались заложниками системы. Ведь хочешь не хочешь, а с собакой кому-то гулять нужно, на улицу хочется смотреть через вымытые окна, да и ходить приятнее по чистому полу во всей квартире. Получить все это можно, только заплатив.

Для себя Владимир Михайлович решил, что за выгул Чапы платить соцработникам не будет. Вместо этого он предпочел доплачивать соседу. Принцип!

Но и самого дедушку на свежий воздух вывести очень сложно. По правилам организации, чтобы социальный работник смог погулять со своим подопечным, его дом должен быть оборудован подъемником для коляски, пандусами или хотя бы просторным работающим лифтом, в который спокойно помещается инвалидное кресло. К сожалению, спустить даже со второго этажа довольно крупного пенсионера слишком сложно. Кстати, эта услуга также является дополнительной, а значит, платной.

В этот же перечень попадают стирка белья в машине-автомате или руками, развешивание и снятие белья, чистка сантехники, мытье зеркал, холодильника, чистка ковров, штопка одежды, измерение артериального давления.

Многие дополнительные услуги касаются частных домов: чистка печки, колка дров, уборка снега, помощь в огороде...

Коса потребностей нашла на камень нормативов

Все взаимодействие Владимира Михайловича с сотрудниками социальной службы похоже на бесконечное противостояние. Он высказывает недовольство качеством уборки – они указывают на пункты в документах. Сам пенсионер рассказывает, что после нескольких его жалоб к нему домой приходила заведующая отделением ПЦСОН, обещала исправить ситуацию, но и в итоге ничего не менялось.

– Недавно мне вообще заявили: «Ну отказывайтесь от услуг, нам даже лучше будет». Я сказал нет, ни в коем случае не откажусь, буду воевать. До Путина дойду, но справедливости добьюсь, – полон решимости пенсионер.

В Приморском центре социального обслуживания эту историю знают с другой стороны. По словам директора организации, за шесть лет, что Владимир Михайлович находится «в системе», ему много раз меняли соцработников. Пробовали и женщин, и мужчин, только за этот год его посещали три разных специалиста, но подход к требовательному пенсионеру пока найти не удается.

– С социальными работниками он вообще не церемонится, переходит на крик. Периодически мы навещаем Владимира Михайловича с комиссией, после этого все немного затихает. А потом опять, – рассказывает директор Приморского центра соцобслуживания населения Мария Кузьмина.

Руководитель организации признает, что нравиться всем своим подопечным социальные работники не могут. В силу возраста и сопутствующих заболеваний многие негативно относятся к помощи, а некоторые выдвигают такие требования, которые социальный работник выполнить не может и не должен. Именно поэтому, по словам Марии Кузьминой, чтобы разрешать возникающие споры, а также следить за качеством предоставления услуг, и соблюдаются стандарты.

Все конфликты, а в этой сфере они нередки, рассматриваются сначала заведующей отделением, а затем, если в этом есть необходимость, и целой комиссией. Если дело касается уборки, сотрудники ПЦСОН придут в квартиру и самостоятельно оценят ее качество. А дальше могут либо согласиться с претензией и заменить социального работника, либо не согласиться и оставить все как есть.

Про человечность

Всего в Приморском крае надомное социальное обслуживание получают восемь тысяч человек. Чуть меньше полутора тысяч из них – во Владивостоке. Много лежачих пациентов, причем их число, по словам директора центра, с каждым годом увеличивается. Есть и те, кто живет с семьей, но все равно нуждается в помощи соцработника. Им также не отказывают.

– Если человек понимает, что уже не справляется самостоятельно, он спокойно может обратиться к нам, позвонив по единому телефону 8-800-30-22-675. Там ответит оператор, уточнит нюансы, возьмет номер для обратной связи и передаст человека специалисту по месту его проживания, – рассказывает Мария Кузьмина. – Процедура включения лица в список получателей социальных услуг не занимает много времени. К нему домой приходит комиссия, оценивает бытовые условия. Проживание с семьей не является ограничением.

– А вообще, я чистоту люблю. Вот, например, плиту мне не моют. Так я сам подвину стул тростью, сяду и за час все почищу, вытру. Потом еще за раковину принимаюсь. Ничего, потихоньку, – говорит Владимир Михайлович.

Марина ЗУБКО

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