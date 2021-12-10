Пытки к большому празднику Приморская система исполнения наказаний тоже отметилась в общероссийском скандале с жестоким отношением к осужденным

Сегодня, 10 декабря, Всемирный день прав человека. Подавляющее большинство наших сограждан даже не подозревают о существовании этой важной даты в истории современной цивилизации. И совершенно напрасно.

Вспомните, когда мы говорим о нарушении наших прав либо требуем их соблюдения, то, как правило, ссылаемся на статьи Конституции РФ, которые, к сожалению, интерпретируют как-то неверно.

В то же время есть еще один не менее важный документ, закрепляющий экономические, социальные и культурные права всех людей независимо от их национальности, цвета кожи, языка, пола, возраста, имущественного, сословного или иного положения, политических или иных убеждений, религии. Это Всеобщая декларация прав человека, принятая на третьей сессии Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 года.

За пытки и избиения – к ответу

К примеру, в декларации излагаются права человека по отношению к сообществу, включая свободу передвижения, проживания, право собственности и право на гражданство. В статье третьей сказано, что «каждый человек имеет право на жизнь, на свободу и на личную неприкосновенность». И «никто не должен подвергаться пыткам или жестоким, бесчеловечным или унижающим его достоинство обращению и наказанию». Это уже пятая статья декларации. Девятая статья гласит, что «никто не может быть подвергнут произвольному аресту, задержанию или изгнанию».

Всего в этом документе 30 статей, с которыми мы настоятельно рекомендуем познакомиться. И поскольку Россия – полноправный член ООН с правом вето, то обязана эти права соблюдать.

Так совпало, но в минувший вторник, накануне Всемирного дня прав человека, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) совместно с Общественной палатой РФ провела в режиме видеоконференции прямой разговор с представителями Общественной наблюдательной комиссии, касающийся соблюдения прав подозреваемых, обвиняемых и осужденных, находящихся в учреждениях ФСИН – следственных изоляторах (СИЗО) и исправительных колониях (ИК).

В мероприятии участвовали недавно назначенный директор ФСИН России Андрей Гостев, его заместитель Валерий Бояринев, начальники структурных подразделений ФСИН России, представители Общественной палаты РФ и Общественного совета при ФСИН, а также члены ОНК всех регионов.

Прямой разговор при поддержке Общественной палаты РФ состоялся уже в пятый раз. Перед встречей члены ОНК заранее направили свои вопросы через Общественную палату в ФСИН России, чтобы на видеоконференции или позже получить квалифицированные ответы от профильных структурных подразделений. Согласно информации, озвученной правозащитниками, граждане, находящиеся в СИЗО и отбывающие наказание в ИК, чаще всего жалуются на недостаточное медицинское обеспечение, которое находится не на должном уровне из-за нехватки квалифицированного штатного медперсонала. Врачи и медсестры не желают работать в системе ФСИН за низкую зарплату.

Не остались без внимания участников видеоконференции нарушение прав спецконтингента при обращении в прокуратуру и судебные инстанции, работа столов заказов и продажа продуктов питания в магазинах для спецконтингента, улучшение коммунально-бытовых условий содержания.

Участники прямого разговора вспомнили (не могли не вспомнить) и недавние известные события в областной туберкулезной больнице № 1 УФСИН по Саратовской области (ОТБ № 1). Благодаря видеоролику, размещенному в социальных сетях, вся страна узнала об издевательствах, пытках, систематических избиениях и даже изнасилованиях извращенными способами пациентов лечебницы, которые являлись осужденными, отбывающими наказание в исправительной колонии. Этими садистскими методами их «лечили» сотрудники, теперь уже бывшие, УФСИН по Саратовской области.

По данным фактам возбуждено 12 уголовных дел, порядка 18 сотрудников уволено по отрицательным мотивам, 15 сотрудников центрального аппарата привлечены к уголовной ответственности. Задержаны и помещены под стражу бывший начальник ОТБ № 1 и начальник отдела безопасности.

Осужденных били палками и электрошокерами

И здесь прослеживается еще одна параллель, о которой не говорили на прямой линии. Наверное, не знали. 3 декабря во время проведения спецоперации в ИК-27 (поселок Волчанец) по пресечению экстремистской деятельности лиц, установленных оперативными сотрудниками ГУФСИН и УФСБ, были жестоко избиты порядка 150 осужденных. Более 15 человек – до потери сознания.

Как сообщает пресс-служба ГУФСИН России по Приморскому краю, «данные лица противопоставили понятия «воровского закона» над законом Российской Федерации, были задействованы в организации запрещенного на территории РФ движения АУЕ и занятии высшего положения в преступной иерархии. Они заставляли других осужденных следовать воровским понятиям и законам, осуществлять телефонные мошенничества, осуществляли вымогательство у них денежных средств, формировали так называемый общак, организовывали на территории ИК и СИЗО проведение незаконных азартных игр.

Данные лица препятствовали сотрудникам уголовно-исполнительной системы исполнять свои служебные обязанности и оказали сопротивление законным требованиям, а также провоцировали других осужденных и обвиняемых на противоправные действия. Лица, входящие в экстремистскую организацию, вывезены в другие учреждения. В отношении них Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по статье 282.2 УК РФ (организация деятельности экстремистской организации)».

Это официальная версия случившегося. Но есть и другая, которую изложили члены ОНК Приморского края, побывавшие в ИК-27 6 декабря для «получения необходимой информации по выявлению обстоятельств, связанных со смертью осужденного 1981 года рождения, а также по заявлениям родственников заключенных, к которым были применены спецсредства во время вышеназванной спецоперации».

Чтобы не быть голословными, процитируем несколько фрагментов из их заключения, имеющегося в распоряжении редакции «В»:

– Отвечая на заявления и обращения родственников осужденных ФКУ ИК № 27, сообщаем следующее. По словам ВРИО начальника ИК № 27 Янишпольского И. А., 3 декабря 2021 года в колонии ИК № 27 сотрудниками СК России, ФСБ спецназа и Росгвардией спецназа проводилась спецоперация по пресечению деятельности и выявлению лидеров неформальной и запрещенной на территории РФ организации АУЕ и их аресту.

Поспали как люди

Осужденные колонии ФКУ ИК-27 (далее следуют имена и фамилии) пояснили членам ОНК, что в 05.55 утра 3 декабря 2021 года в отряд № 6 вошел спецназ и ОМОН в количестве около 100 человек. При этом осужденные спали. Со слов данных осужденных, в отряде были применены спецназом шумовые гранаты, что привело всех находящихся в отряде осужденных в шоковое состояние.

Далее ОМОН стал применять к осужденным спецсредства, скидывая их с кроватей на пол, бить их палками и электрошокерами. Находясь на полу в нижнем белье, осужденные подвергались продолжающимся в течение нескольких часов избиениям и оскорблениям. Множественные побои на теле, разбитые в кровь лица, выбитые зубы, насмешки – все это творилось на глазах у администрации ИК № 27.

У осужденных были отобраны также личные теплые вещи. Затем сотрудники, участвующие в спецоперации, вместе с представителями администрации ФКУ ИК № 27 направились в отряд строгого условия содержания (СУС). Зайдя в отряд, спецназ, ОМОН применили те же спецсредства к осужденным. Скинув с кроватей, их уложили на холодный пол в нижней одежде, открыли окна и на протяжении более 9 часов держали на полу, при этом осужденных били палками и электрошокерами.

Во время применения спецсредств, как сообщили опрашиваемые осужденные, сотрудники (спецназ и ОМОН) всячески унижали заключенных как словесно, так и физически (наступая на лежащие тела)...

В присутствии сотрудников администрации ФКУ ИК № 27 заключенные стали высказывать свое мнение, что применение спецсредств было избыточным элементом, так как никто не оказывал сопротивления и не строил баррикад. Также осужденные рассказали уже нам, что некоторых находящихся в отряде СУС вывезли из лагеря в количестве больше 10 человек в неизвестном направлении и сказали еще к этому, что им досталось еще больше, чем всем, вместе взятым. И так далее.

Члены ОНК приняли решение обратиться в прокуратуру Приморского края (известно, что прокуратура занялась данными фактами), в УГУФСИН РФ по ПК для правовой оценки применения спецсредств в отношении ряда заключенных в ФКУ ИК-27. Кроме того, в действиях сотрудников, участвовавших в спецоперации, члены ОНК усматривают элементы пыток и бесчеловечного отношения к осужденным. С этой целью принято решение обратиться к УПЧ ПК и другие органы власти с целью недопущения подобных действий.

Сергей КОЖИН

Фото предоставлено пресс-службой ГУФСИН по Приморскому краю, а также с сайта ФСИН России