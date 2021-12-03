Гретта Тумберг говорит, а Полина Юдина делает Школьница из Приморья стала одной из 180 финалистов Международной детско-юношеской премии «Экология – дело каждого». Полина Юдина из Лесозаводска завоевала спецприз в номинации «Моя экосемья – моя команда».

На суд жюри девочка представила социальный видеоролик, который опубликовала на своей странице в социальных сетях. В нем она рассказывает, как в ее семье дают вторую жизнь самым разным вещам. К примеру, прабабушка из остатков ниток создавала очень красивые ковры, покрывала и салфетки. Бабушка, владеющая техникой декупажа, успешно декорирует различные емкости, в частности, контейнеры для продуктов. Сама Полина делает из пластиковых стаканов чудесные вазы. В конкурсном видео она демонстрирует свои работы на камеру.

«Мы от всей души поздравляем Полину с победой в конкурсе и желаем новых успехов!» – сказала начальник отдела воспитания и дополнительного образования министерства образования Приморского края Ирина Индык.

Как уточнили в оргкомитете премии, главная миссия проекта – повысить уровень экологической культуры среди молодежи, выявить талантливых детей, подростков и поощрить их, популяризовать тему экологии и бережного отношения к природе.

Премия учреждена Росприроднадзором весной текущего года. За шесть месяцев поступило 9,5 тысячи заявок, принято 6 тысяч работ. В финал вышли 650 из них, которые и составили шорт-лист для жюри. Председателем конкурсной комиссии стала заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко.

Евгений СИДОРОВ

Фото Primorsky.ru