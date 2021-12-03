От романа до стендапа Во Владивостоке названы лауреаты молодежной премии «Есть за что!»

Во Владивостоке определены лауреаты молодежной премии «Есть за что!» Ими стали 10 человек, которые были выбраны конкурсной комиссией. Жюри оценивало значимость представленных соискателями состоявшихся дел или событий, которые по условиям конкурса повлияли на развитие Владивостока и принесли пользу горожанам.

«Ежегодно премия «Есть за что!» в размере 100 тысяч рублей присуждается 10 молодым жителям Владивостока. Это высокая оценка за вклад в развитие привлекательности города, сохранение исторического наследия и за достижения в самых различных областях»

Победителями стали Максим Андреев, Эдвин Багдасарян, Роман Головин, Елена Долматова, Валентин Дубинин, Роман Ковбас, Александра Осипова, Максим Расторгуев, Оксана Савенко, Вероника Сипачева.

Всего в этом году заявки на премию подали 55 молодых активных жителей Владивостока. Как отметили в управлении по делам молодежи и связям с общественностью, выбор победителей оказался непростым.

«Соискатели представили действительно много ярких, интересных и весомых событий и дел в разных областях, – говорит начальник управления по делам молодежи и связям с общественностью Сергей Язев. – Хотелось бы отметить и наградить всех, но премий может быть присуждено только 10. Надеемся, все ребята продолжат работать над своими проектами на благо города».

К слову, некоторые соискатели, не получившие награды ранее, развивают проекты, расширяют их и подают документы вновь. В итоге самые яркие мероприятия и их авторы отмечены в этом году.

Торжественное вручение премии состоится в конце декабря.

Проекты и мероприятия, представленные лауреатами премии «Есть за что!»:

Максим Андреев, сценарист и режиссер любительского кино, автор сценария графического романа о Г.И. Невельском «Невельской: плоды воображения». Завершена отрисовка первой части романа, созданного на основе российских исторических событий. Это уникальный проект, не имеющий аналогов в российском книгоиздании. Форма подачи истории в виде графического романа со стилистикой манги привлекает внимание молодежи. Проект оценили многие учителя и библиотекари, увидев в нем потенциал для современного разговора со школьниками об истории региона и страны.

Эдвин Багдасарян, предприниматель и стендап-комик, представитель ивент-индустрии Владивостока, организатор городской стендап-школы и стендап-вечеринок.

Роман Головин, ведущий актер и автор команды КВН «Красный лис», ставшей в 2020 году вице-чемпионом телевизионной Международной лиги КВН.

Елена Долматова, автор проекта городской исторической игры-путешествия «Поколение NEXT». Цель игры – укрепление и расширение знаний школьников в области истории Владивостока, знакомство с историческими и памятными местами.

Валентин Дубинин, участник инициативной команды «Гикторий», организатор проекта «Geek Fest», направленного на популяризацию и объединение различных гик-движений.

Роман Ковбас, один из организаторов студенческих конкурсов вокального и инструментального мастерства «Восхождение», театрального мастерства «Белая чайка». Организатор обучающих семинаров для молодежи по социальному проектированию и проектному менеджменту.

Александра Осипова, автор межмузейного маршрута для всей семьи «Сам по следам» (это игра с различными заданиями для детей, которые нужно выполнять, посещая разные музейные и научные площадки). Организатор фестиваля для всей семьи «Детские дни на форте Поспелова».

Максим Расторгуев, художник, организатор мероприятий во Владивостоке, направленных на вовлечение молодежи в социальные граффити-проекты. Проекты объединили местных и приезжих художников. Среди работ – росписи на подпорных стенах в разных районах города.

Оксана Савенко, организатор некоммерческого проекта «Маяк Приморья», в рамках которого участникам предложено посетить 12 самых красивых маяков Приморья и получить памятный значок. Для удобства участников создан сайт, прописаны подробные маршруты, организованы экскурсии с профессиональными гидами.

Вероника Сипачева, президент некоммерческого фонда поддержки социального развития Приморского края «Энергия Участия», организатор образовательных мероприятий различных форматов для социально ориентированных некоммерческих организаций – по социальному проектированию и привлечению ресурсов.

Марина ИВЛЕВА