Рыбный рынок обещают к 2024 году Руководитель агентства по рыболовству Приморья ответил на актуальные вопросы

Приморские рыбаки выловили 625 тысяч тонн водных биоресурсов за девять месяцев этого года. О развитии рыбохозяйственной отрасли края, строительстве рынка и ценах на рыбу сообщил руководитель агентства по рыболовству Приморья Валерий Корко.

– Валерий Эдуардович, приморские рыбаки вносят основной вклад в показатели национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Скажите, как в этом году складывается рыбалка?

– За девять месяцев приморские предприятия добыли 625 тысяч тонн водных биоресурсов, что на 65 тысяч тонн меньше уровня прошлого года. Сказались сложная промысловая обстановка на зимне-весенней минтаевой путине, закрытие китайских портов из-за коронавируса. При этом в текущем году хорошо ловятся иваси и скумбрия, добыто более 70 тысяч тонн этой рыбы.

– Объемы вылова достаточно высокие, но цена на рыбу, по мнению жителей края, по-прежнему кусается. Можно ли как-то изменить эту ситуацию?

– Минтай, сельдь, навагу, консервы можно приобрести по доступным ценам в рамках программы «Приморская рыба», которая работает по всему краю. Я сам хожу в магазин, на рынках продается свежая охлажденная рыба: сельдь, красноперка по 100 рублей за килограмм, сазан, змееголов стоят около 130 рублей. Цены сопоставимы с двумя-тремя поездками на автобусе.

Красная рыба, икра и палтус всегда стоили недешево. При этом в Приморском крае нет таких объемов вылова, как на Камчатке, Сахалине или в Магадане. Этот год по горбуше у нас вообще неурожайный, всего предприятия края выловили чуть более 100 тонн этой красной рыбы.

– Давно ведутся разговоры о строительстве рыбного рынка во Владивостоке. Когда и где он все-таки появится?

– Вопросы по земле решены. Рыбный рынок будет располагаться на набережной Цесаревича возле Золотого моста. На февраль 2022 года запланировано начало его строительства, а в конце 2024-го объект должен быть сдан. Там будут мороженая и свежая продукция, кафе и рестораны - все в лучших традициях подобных рынков Японии и Южной Кореи.

– Как развивается производство аквакультуры в Приморском крае?

– В крае сформировано более 340 рыбоводных участков для аквакультуры, которые закреплены за 114 предприятиями. На сегодняшний день их площадь составляет почти 80 тысяч гектаров. За девять месяцев выращено почти 56 тысяч тонн гидробионтов, в основном это морская капуста, гребешок, трепанг. Занятие аквакультурой – дело не из простых, гидробионты гибнут из-за опреснения, в этом году температура воды на дне достигала 28 градусов, что также негативно сказалось на их росте.

– Расскажите о проектах, которые реализованы в Приморье в рамках инвестиционных квот.

– Построены два крупных рыбоперерабатывающих завода в ТОР «Надеждинская» и Большом Камне. Всего за девять месяцев в крае выпущено 520 тысяч тонн продукции – это достаточно хороший показатель. Русская рыбопромышленная компания строит 10 крупнотоннажных траулеров, которые также будут производить продукцию высокой переработки – филе минтая, сельдь.

– Сколько и чем можно ловить лососей для личных нужд? И нужна ли для этого специальная лицензия?

– Лососей можно ловить удочкой, на спиннинг. Установлена суточная норма вылова на человека – по одной кете, симе, две горбуши без лицензии, но в определенных местах. Это практически половина залива Петра Великого, а также участки в Лазовском, Тернейском муниципальных округах, Ольгинском районе, Дальнегорском городском округе.

Евгений СИДОРОВ

Фото Primorsky.Ru