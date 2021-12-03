Прокуратура вступилась за ЗОЖ Спортивному объекту у школы на улице Енисейской во Владивостоке быть

История со стадионом для учеников школы № 7 в районе Второй Речки приобрела неожиданную развязку. Союз независимых медиа, членом которого является газета «Владивосток», с начала осени следит за борьбой местных жителей против точечной застройки в их районе.

Участок, на котором в будущем должна появиться многоэтажка, пока так и остается пустым. Директор местной школы отказалась брать на баланс дополнительную территорию, а проект горожан по строительству многофункциональной спортплощадки не нашел отклика у администрации.

Правда, в ноябре, еще до снежных аномалий, накрывших город, во дворе образовательного учреждения строители начали укладывать асфальт. Как отметили местные жители, работы велись в глубоких сумерках. «Так, наверное, лучше видно», – иронично отмечают горожане. Впрочем, возможно, строители просто не хотели мешать учебному процессу.

Инициативная группа родителей на встрече с директором школы выяснила, что на заново асфальтированном участке уже будущим летом должна появиться спортивная площадка для занятий физкультурой. Строительные работы ведутся в рамках полученного администрацией образовательного учреждения предписания.

Оказалось, что прокуратура Приморья еще в 2019 году обязывала директора школы № 7 устранить нарушения санитарно-эпидемиологических требований и выделить на территории организации место для отдыха и физкультурно-спортивной зоны. Срок выполнения требований заканчивается как раз в июне 2022 года. Однако работы начались только этой осенью.

Скорее всего, к активным действиям администрацию школы подтолкнуло объявленное прокурором Советского района Владивостока предупреждение о недопустимости нарушения закона. В случае невыполнения предписания директор школы может быть привлечен к ответственности.

Напомним, что в непосредственной близости от школы № 7 на Енисейской строительная компания «Система» планирует возведение многоэтажки. Местные жители опасаются, что высотка нарушит прочность фундамента близлежащих домов и заслонит им солнечный свет. Вместо новостройки горожане предлагают организовать на этом участке школьный стадион. Но проект открытой спортивной площадки мэрия не поддержала.

Марина ЗУБКО

Фото предоставлено местными жителями