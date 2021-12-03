Владивостокцев приглашают поделиться кровью В пятницу, 3 декабря, во Владивостоке на Краевой станции переливания крови (ул. Октябрьская, д. 6) состоится акция «Один донор – две жизни!». Жители города могут принять участие в акции. Как подчеркивают специалисты, донорство – это возможность спасти кому-то жизнь, помочь и взрослому человеку, и ребенку, попавшему в беду.

Акция организована управлением по делам молодежи и связям с общественностью в рамках реализации муниципальной программы «Здоровый город».

Перед сдачей крови донору необходимо подготовиться. Медики дают следующие рекомендации.

Накануне и в день сдачи крови запрещено употреблять жирную, жареную, острую и копченую пищу, колбасные изделия, а также мясные, рыбные и молочные продукты, яйца и масло (в том числе растительное), шоколад, орехи и финики, авокадо, свеклу, бананы.

Натощак сдавать кровь не нужно. Лучше пить сладкий чай с вареньем, соки, морсы, компоты, минеральную воду и есть хлеб, сухари, сушки, отварные крупы, макароны на воде без масла, овощи и фрукты, кроме авокадо, свеклы, бананов.

За 48 часов до визита в учреждение службы крови нельзя употреблять алкоголь, а за 72 часа – принимать лекарства, содержащие аспирин и анальгетики. Также за час до процедуры донации следует воздержаться от курения.

Не следует планировать сдачу крови после ночного дежурства или просто бессонной ночи. Не рекомендуется сдавать кровь непосредственно перед экзаменами, соревнованиями, сдачей проекта, во время особенно интенсивного периода работы и т. п.

Для участия в акции при себе необходимо иметь оригинал паспорта.

Для участия в акции приглашают жителей города старше 18 лет и не имеющих хронических заболеваний.

Сергей ПЕТРОВ

Фото Алексея ВОРОНИНА