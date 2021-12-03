Мэрия – горожанам: ты туда не ходи, ты сюда ходи В столице Приморья продолжается борьба с последствиями стихии

Дорожные службы Владивостока продолжают расчищать дороги, проезды к медицинским и социальным учреждениям, автобусные остановки и приступили к вывозу снега. Для этого привлекли самосвалы и коммерческие предприятия.

В оперативном штабе по ликвидации последствий непогоды рассказали, что дорожная служба «Содержание городских территорий» продолжает работу в круглосуточном режиме. Днем на расчистку вручную лестниц и тротуаров привлекают сотрудников подрядных организаций, с которыми городская администрация заключила контракты, и муниципального предприятия «Дороги Владивостока».

Продолжают дорожные службы расчищать проезды к больницам, школам, детским садам, основные дороги и проезды, маршруты движения общественного транспорта. Из-за большого количества выпавшего снега не везде получается очистить дороги сразу на всю ширину проезжей части. В связи с этим автомобилистов просят по возможности не пользоваться личным автотранспортом и не парковать машины так, чтобы они мешали другим участникам дорожного движения.

На уборку лестниц, виадуков, тротуаров, переходов и автобусных остановок выходит свыше 330 человек. На помощь им также приходят коммерческие организации, волонтеры, спортсмены и другие неравнодушные граждане.

Между тем потепление на улицах Владивостока повлекло за собой таяние льда и снега, появление сосулек и наледи на крышах зданий. Управляющим компаниям и руководителям предприятий поручено огородить сигнальной лентой особо опасные участки возле зданий и начать сбивать сосульки. Сбить наледь с крыш обязаны и собственники зданий. Сотрудники муниципального предприятия «Содержание городских территорий» проводят эту работу на муниципальных зданиях.

Кроме того, самих жителей призывают проявлять особую осторожность и обходить здания в безопасных местах.

Сергей ПЕТРОВ

Фото Vlc.ru