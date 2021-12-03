«Нашим медикам надо ставить памятник» Советник губернатора, председатель Советов почетных граждан Приморья и Владивостока Светлана Морозова о людях, работа которых вызывает уважение и трепет

«Прошлый год показал ясно и четко: медики сегодня на передовой, как на самой настоящей войне, только враг еще хитрее и коварнее… И однажды пришла мысль: а ведь наверняка в нашем крае, во Владивостоке есть семьи, в которых коронавирус унес мать-медика… Я позвонила министру здравоохранения края Анастасии Худченко, она подтвердила: да, такие семьи есть. И я поняла: бездействовать нельзя.»

Советник губернатора Приморского края – такое почетное и в то же время ко многому обязывающее звание Светлана Морозова, председатель Совета почетных граждан Владивостока и Совета почетных граждан Приморского края, получила не так давно.

Советник губернатора – должность общественная, во многом это скорее служение, а не служба. Это знак уважения, доверия, а главное – признание безусловной компетентности человека в тех вопросах, которыми он будет заниматься.

Преклоняюсь перед профессией

Сфера работы Светланы Морозовой как советника Олега Кожемяко – медицина и социальная защита, а также культура и спорт. И здесь нет ничего удивительного.

– Для меня из всего перечисленного на первом месте стоят вопросы медицины и социальной защиты, – говорит Светлана Сергеевна.

Светлана Морозова не раз подчеркивала, с каким уважением и трепетом она относится к профессии врача. Ее мама была медиком, и маленькая Света с детства, с младых ногтей знала и видела, какая это непростая и нужная людям работа.

– Я не раз говорила и повторю: преклоняюсь перед людьми в белых халатах, они сохраняют нам жизнь, данную Богом. К врачам у каждого должно быть особое уважение. Низкий мой им поклон, – говорит Светлана Морозова.

Не первый десяток лет Светлана Сергеевна оказывает помощь и поддержку как врачам Приморья, так и медицинским учреждениям.

И если начать перечислять все, что было сделано, пальцы загибать, рук не хватит.

Начнем с того, что совсем недавно по инициативе Светланы Сергеевны компания FESCO оказала благотворительную помощь нескольким больницам и поликлиникам Приморья, в которых открыты отделения по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Так, Владивостокская клиническая больница № 2 получила без малого 700 тысяч рублей, больница № 4 – почти миллион рублей, больница № 1 – более миллиона. Также помощь была оказана детской клинической больнице, госпиталю ветеранов войн, больнице № 1 города Артема.

Светлана Сергеевна стала инициатором появления в Приморье попечительского совета в помощь семьям, матери которых погибли при исполнении служебного долга в борьбе с коронавирусом. Семь семей в крае получают весомую и, главное, постоянную помощь от попечителей, а нашла их и убедила участвовать в столь благородном деле Светлана Морозова.

Отметим, подобный совет стал первым в России.

– Я не раз думала о том, что прошлый год показал ясно и четко: медики сегодня на передовой, как на самой настоящей войне, только враг еще хитрее и коварнее, – говорит Светлана Морозова. – И однажды пришла мысль: а ведь наверняка в нашем крае, во Владивостоке есть семьи, в которых коронавирус унес мать-медика… Я позвонила министру здравоохранения края Анастасии Худченко, она подтвердила: да, такие семьи есть. И я поняла: бездействовать нельзя. Так образовался наш совет при губернаторе Приморского края, он пользуется полной поддержкой Олега Николаевича.

Заметим, что на Пасху врачам, медсестрам и нянечкам в тех больницах, где организованы отделения по борьбе с коронавирусом, от имени Светланы Морозовой были вручены подарочные наборы – кулич и крашенки. 50 наборов ушли в «тысячекоечную», 50 – в бывшую больницу рыбаков и 41 набор – в городскую больницу на Первой Речке, а также в больницу № 4 и госпиталь ветеранов войн, а также социальный приют и хоспис для людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

А еще медицинские учреждения края, стоящие на переднем крае борьбы с ковидом, получили от Светланы Сергеевны сертификаты на приобретение бытовой техники. Это краевая клиническая больница № 2, «тысячекоечная» больница, городская больница № 1, бывшая «дальзаводская» больница – ВКБ № 4, кожвендиспансер, больница скорой помощи, родильные дома № 1 и № 3, больницы Находки и Уссурийска – всего девять медицинских учреждений получили очень нужные подарки, а как именно пустить их в дело, решали в каждой самостоятельно…

Кроме того, были приобретены памперсы и гигиенические наборы для пациентов отделения паллиативной помощи ВКБ № 4 и больницы в поселке Трудовое, а также средства гигиены и фрукты для хосписа, где находятся люди без определенного места жительства.

Главврачи больниц искренне благодарили Светлану Морозову, ведь с помощью сертификатов удалось приобрести простые бытовые приборы, которые очень облегчают жизнь тем медикам, что работают в «красной зоне». Например, в одном из медучреждений появились несколько микроволновых печей, мини-холодильник, в другом – электротитаны, в третьем – кулеры…

Человек с большой буквы

– Светлана Морозова – человек с большой буквы, человек, который относится с благоговением к нашей профессии, – рассказала Ольга Перова, проработавшая много лет главным врачом поликлиники № 1. – И это свое доброе отношение она проявляет деятельно, зримо, помогая нам постоянно. Вот как на духу: если возникают какие-то сложности или вопросы и мы обращаемся за помощью к Светлане Сергеевне, она никогда не отказывает, более того, никогда не относится к нашим просьбам формально. Нет, она помогает от всей души! А как хорошо она понимает суть работы главврачей. Мы редко сами о себе заявляем, что уж тут… А Светлана Сергеевна никогда не упускает случая отметить нашу работу, поощрить, сказать доброе слово. И это очень, очень греет душу, поверьте, не мне одной… Знаете, я была поражена, когда узнала, что Светлана Морозова из личных средств поощряет врачей, отдавших своей работе многие годы. Вы можете вспомнить, кто бы еще так поступал? Вот и я не могу. Поэтому, когда я говорю о Светлане Сергеевне, у меня горло перехватывает. Это человек с большой буквы…

Действительно, Светлана Сергеевна ко Дню медика поощряет врачей: подарки от нее получали главврачи Вячеслав Глушко, Евгений Шестопалов, Андрей Попов, Татьяна Бениова, Ольга Перова, Татьяна Курлеева, Елена Новицкая. Существует также премия Светланы Морозовой «За преданность профессии».

– Лично от меня, – говорит Светлана Сергеевна. – Тем людям, которые отдают своему делу себя целиком. Первыми премии получили медики. Моя мама всю жизнь лечила людей, я глубоко уважаю эту профессию, даже больше – преклоняюсь перед врачами!

Лауреатами премии стали, например, Николай Лежепеков, врач-уролог, Алла Афон, медсестра, и врач-терапевт кандидат медицинских наук Елизавета Семисотова.

Кроме того, уже не первый год регулярно подарки на 9 Мая и на Новый год от Светланы Сергеевны получают пациенты госпиталя ветеранов войн, отделения сестринского ухода бывшей «дальзаводской» больницы, больницы в поселке Трудовое. С ее помощью в детском психоневрологическом диспансере появилась уникальная сенсорная комната.

Хосписы необходимы по всему краю!

Другая важная отрасль медицины, проблемы которой не могли остаться без внимания Светланы Сергеевны, – паллиативная помощь онкобольным.

– Заняться паллиативной помощью я решила уже давно. Сколько раз видела, как люди умирали от рака: тяжело, с такой болью… И моя мамочка ушла из жизни в 42 года от этой болезни. Хосписы необходимы по всему краю! Вот я и решила заняться этим всерьез, обратилась к глубокоуважаемым людям – медикам, бизнесменам. И организовала рабочую группу, в нее вошел 21 человек. На совете почетных граждан края в присутствии губернатора Олега Кожемяко мы все обсудили. При содействии Олега Николаевича – он сердобольный, активно включился – теперь взаимодействуем с фондом помощи хосписам «Вера», они помогают нам разрабатывать программу, – рассказывала некоторое время назад Светлана Морозова. – Работы активно продолжаются.

Недавно Светлана Сергеевна занялась еще одним проектом в сфере медицины. Ей пришлось столкнуться с тяжелым и неприятным заболеванием: доброкачественным позиционным головокружением. Избавиться от проявлений заболевания оказалось непросто, как выяснилось, в Приморье фактически нет специалистов, которые занимались бы его лечением.

– И когда я такого специалиста – чудом можно сказать! – нашла, – говорит Светлана Морозова, – то подумала, что таких врачей должно быть больше. И обратилась с письмом к министру здравоохранения Приморья Анастасии Худченко и ректору ВГМУ Валентину Шуматову, где предложила заняться этой проблемой, объединить усилия и направить нескольких врачей на обучение в институт имени Мечникова, где как раз знают, как бороться с таким заболеванием. Надеюсь, мне удастся помочь людям, которые, как я, столкнулись с этой крайне неприятной болезнью.

Есть у Светланы Сергеевны и другая задумка: возобновить шефство, как было когда-то в СССР, когда крупные предприятия помогали – шефствовали – над школами. А она предлагает ввести подобное в отношении медицинских учреждений. Светлана Морозова обратилась с этой идеей к Олегу Кожемяко и Анастасии Худченко, министру здравоохранения Приморья, которые идею горячо поддержали.

– Работы много, но ничего страшного – будем выполнять, – говорит Светлана Сергеевна. – Чем больше задач я перед собой ставлю, тем больше у меня стимул жить и приносить пользу моим землякам, приморцам.

А еще Светлана Морозова хочет поставить во Владивостоке памятник врачам. Людям самой благородной профессии… Она занимается этим вопросом уже как советник губернатора Приморского края. И можно не сомневаться: памятник, причем на общественных началах, методом народной стройки, обязательно в столице ДФО появится.

Любовь БЕРЧАНСКАЯ

Фото Vlc.ru