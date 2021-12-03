Бутерброд с кодом Вот уже десятилетие пищевую и биологическую безопасность россиян охраняет система «Меркурий»

Многих россиян, и приморцев в том числе, уже оторопь берет, когда речь заходит о кодах. Всем уже успел до чертиков надоесть QR-код, без которого сегодня никуда не зайдешь. Но различные коды уже давно используются в нашей жизни, и они не только, к примеру, упрощают учет, но и заботятся о нашей с вами безопасности.

«Если на упаковке товара будет указан штрихкод, то, отсканировав его своим смартфоном и подключившись к Интернету (сейчас это не проблема даже в глубинке Приморья), вы точно узнаете, где и как давно нагуливала бока корова, чью печень вы хотите купить, – в Аргентине, Германии или Китае»

Мало кто из потребителей знает, что такое ФГИС «Меркурий». И какая от него польза, если сегодня мы о нем вспомнили? Недавно исполнилось 12 лет, как в России появилась Федеральная государственная информационная система «Меркурий» (ФГИС «Меркурий»).

На самом деле, сами того не ведая, мы сталкиваемся с «Меркурием» несколько раз в день, когда приобретаем продовольственные товары в магазинах. В свое время мы уже рассказывали о работе этой системы в нашей стране. (См. номер «В» за 18 октября 2017 года, публикация «Меркурий, меркурий! Сообщите бар-код».)

Штрихкод – панацея от конфликтов

Напомним, что автоматизированная система «Меркурий» предназначена для отслеживания товаров, поднадзорных государственной ветеринарной службе, по территории России. Причем с учетом их дробления на мелкие партии в разных регионах страны.

На базе «Меркурия» создано информационное поле для ветеринарной службы и повышения биологической и пищевой безопасности наших соотечественников. Подобная система электронного контроля трафика и качества товаров действует в странах Европы и США. Это позволяет отслеживать путь продукции от производителя до потребителя, а также подтверждает подлинность ее происхождения. Рядовой потребитель может узнать «родословную» товара с помощью штрихового кода (бар-кода), содержащего всю необходимую информацию о подконтрольном объекте.

При этом все хозяйствующие субъекты, у которых налажены партнерские связи по перемещению продукции, ее переработке и реализации, должны быть зарегистрированы в системе «Меркурий», где у них будет свой кабинет, отражающий историю производимого либо закупаемого и реализуемого товара. Если того или иного субъекта нет в этой системе, то он не получит электронный ветеринарный сопроводительный документ на свою продукцию. Его просто невозможно будет оформить. Это касается не только производителей, но и перевозчиков и конечных получателей товара – разнокалиберных оптовиков, супермаркетов, небольших магазинов и других торговых точек, где товар непосредственно попадает к потребителям.

«Меркурий» хранит информацию не только о дате выработки продукции, ее производителе и его коммерческих партнерах, но и данные выборочных проб каждого конкретного объекта исследования.

Дабы в будущем можно было сравнить эту информацию с данными, полученными от продавца товара, если вдруг возникнет конфликтная ситуация с потребителем или мелким оптовиком.

К примеру, продавец в магазине божится, что говяжья печень, которую вы намерены купить, только вчера прибыла во Владивосток прямым ходом из Аргентины и не залеживалась на промежуточных складах. В подтверждение своих слов вам даже предъявят затертую и засаленную товарно-транспортную накладную с указанием страны-экспортера и датой поставки. Мол, печень свежая, ее хозяйка еще неделю назад жевала траву. И вам ничего не остается, как поверить этой информации, потому что проверить ее вы не сможете.

Но, если на упаковке товара будет указан штрихкод, то, отсканировав его своим смартфоном и подключившись к Интернету (сейчас это не проблема даже в глубинке Приморья), вы точно узнаете, где и как давно нагуливала бока корова, чью печень вы хотите купить, – в Аргентине, Германии или Китае. Эти сведения вам выдаст информационная система «Меркурий». После этого можно сделать соответствующие выводы, покупать этот товар или пойти дальше.

Система надежды оправдала

Надо признать, когда в России впервые ввели ФГИС «Меркурий», то среди производителей, перевозчиков и продавцов нашлись противники этого новшества. Мол, штрихкоды усложнят и даже затормозят товарооборот, и, соответственно, снизится у успешного бизнеса прибыль.

Обязательная электронная ветеринарная сертификация введена с 1 июля 2018 года, и, как видим, «Меркурий» работает, а молока, сметаны, сыра, кур, колбасы и мяса на прилавках меньше не стало. Правда, цены на продукты чувствительно выросли. Но сейчас не об этом речь.

Можно ли сегодня сказать, что изменения, к которым привело внедрение «Меркурия», полностью оправдали ожидания?

На этот вопрос корреспонденту «В» ответил руководитель Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области Дмитрий Зданович:

– Безусловно. Основные цели, которые ставились перед «Меркурием», достигнуты. Например, система самостоятельно блокирует оформление электронных ветеринарных сопроводительных документов (эВСД) на продукцию из мест с неблагополучной эпизоотической ситуацией. С помощью «Меркурия» инспектор может проводить контроль при производстве и перемещении подконтрольной продукции, не контактируя с ее владельцем, и принимать меры административного характера при выявлении нарушений. Также с помощью системы выявляются недобросовестные производители, схемы незаконной реализации продукции, нарушения при оформлении эВСД, а также так называемые фантомные производители. Это предприятия, которые фактически не осуществляют производственную деятельность, при этом «вырабатывают» пищевую продукцию, выдавая ее за свою. В 2019-2020 годах с помощью «Меркурия» выявлены 54 фантомные площадки, в 2021 году – 48.

Для справки. За 10 месяцев 2021 года на территории Приморского края оформлено более 41,5 млн электронных сопроводительных документов. Это на 14 % больше аналогичного периода прошлого года, то есть порядка 36,5 млн электронных ветеринарных сопроводительных документов за тот же период 2020 года.

– С целью выявления нарушений при обороте подконтрольной продукции нашим управлением постоянно проводится мониторинг эВСД, оформляемых в системе «Меркурий». Основные нарушения, которые выявляются при мониторинге: отсутствие производственных сертификатов, несвоевременное гашение эВСД, внесение продукции с несуществующего ВСД, реализация продукции с истекшими сроками годности или использование сырья с истекшими сроками годности при производстве продукции. По фактам выявленных нарушений блокируется регистрация уполномоченных лиц и возбуждаются дела об административных правонарушениях. В 2021 году выявлено 832 нарушения при оформлении электронных ветеринарных сопроводительных документов, возбуждено 587 дел об административных правонарушениях. Заблокированы права доступа в систему 248 уполномоченных лиц предприятий, – говорит Дмитрий Зданович.

Осторожно: фальсификат!

Одна из основных задач системы, как мы уже рассказывали, определение трафика продукции от сырья до ее реализации. Для этого товаропроизводители должны быть зарегистрированы в данной системе. Без доступа к «Меркурию» они не смогут легально работать – ни производить продукцию, ни отгружать ее. Иначе можно попасть под статью Административного или даже Уголовного кодекса. Предприниматели это поняли. Тому свидетельство – цифры. В настоящее время в ФГИС «Меркурий» зарегистрировано порядка 37,5 тысячи хозяйствующих субъектов. За аналогичный период 2020 года было зарегистрировано более 33 тыс. предприятий. Прогресс налицо.

– Особое внимание при мониторинге системы «Меркурий» уделяется поставкам продукции в социальные учреждения. Так, в ходе анализа работы по оформлению электронных ветеринарных сопроводительных документов установлен факт изготовления ООО «Фреш Милк» (г. Хабаровск) йогурта питьевого из сухого молока с истекшим срокам годности до апреля 2021 года. Часть этой продукции была поставлена в детский сад поселка Лучегорска. По данному факту в отношении ООО «Фреш Милк» возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 10.6 КоАП РФ. Продукция изъята из оборота. Или другой пример. Уполномоченным лицом ООО «Торговая компания «Андреевское молоко» были оформлены эВСД на сметану и творог с истекшим сроком годности в адрес ООО «Санаторий «Изумрудный». Как следствие, в отношении ООО «Торговая компания «Андреевское молоко» также было возбуждено дело об административном правонарушении, – рассказал руководитель Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.

Под колпак управления попала деятельность постоянного поставщика продукции в рамках бюджетных контрактов – ИП Михалева А.А. (Владивосток). Он уже неоднократно привлекался к административной ответственности за поставки продукции неизвестного происхождения в социальные учреждения Приморского края. Но, как видим, урок не пошел впрок. В ноябре 2021 года Управлением Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области возбуждено административное производство в отношении этого поставщика, а также его партнера, производителя молочной продукции ИП Хижный В.А. (Надеждинский район).

По словам Дмитрия Здановича, бороться с такими недобросовестными поставщиками возможно только при совместной работе самих социальных учреждений и управления. При выявлении некачественной продукции информация незамедлительно направляется в социальные учреждения для изъятия ее из оборота.

– В последнее время специалисты Россельхознадзора выявляют в рознице достаточно много фальсифицированной пищевой продукции приморских производителей. Почему это происходит? Предприниматели не контролируют свое производство или перестали бояться ответственности?

– Да, такие факты имеют место быть, – признает Дмитрий Зданович. – При производстве молочной продукции производители заменяют цельное молоко сухим, молочный жир – растительным, добавляют пищевые добавки, недопустимые при производстве. При этом на упаковке нет полной и достоверной информации о фактически используемых составляющих продукта. Часто при лабораторном исследовании проб молочных продуктов состав, указанный на маркировке, не соответствует фактическому содержанию продукта. Почему это происходит? Замена молочных жиров растительными – это осознанное удешевление конечного продукта. Путем добавления более дешевых составляющих производитель экономит на сырье, доводит продукт до нужного жирно-кислотного состава.

В то же время, по его словам, говорить о массовой фальсификации пищевой продукции приморскими производителями не совсем корректно.

Так, в 2021 году подведомственным Россельхознадзору ФГБУ «Приморская МВЛ» было проведено 1654 исследования 146 образцов молочной и мясной продукции производителей из разных регионов России на показатели фальсификата.

В результате 22 образца исследованной продукции оказались фальсифицированными. В 19 образцах молочной продукции содержались растительные жиры, которых в натуральной молочной продукции быть не должно, также выявлены несоответствия по жирно-кислотному составу. В трех образцах мясной продукции, в изделиях из свинины, нашли ДНК сои и курицы. При этом в 12 случаях производителями фальсифицированной продукции были предприятия не из Приморского края.

Сергей КОЖИН

Фото:

с сайта pixabay.ru, предоставлено пресс-службой Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области