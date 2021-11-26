Лежит груша – нельзя скушать В Приморье пресечен ввоз большой партии свежих фруктов из Китайской Народной Республики

Китайские груши общим весом 20,7 тонны пытались ввезти на территорию Российской Федерации под видом сельхозпродукции из Республики Корея.

В начале ноября в ходе контроля должностными лицами территориального управления Россельхознадзора поднадзорной продукции во Владивостокском морском торговом порту было установлено, что на коробках с грушами маркировка указана на китайском языке. Хотя согласно документам, представленным для проведения проверки, производителем и экспортером продукции была указана Республика Корея.

Иероглифы подвели

По словам представителя пресс-службы Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области, судя по всему, этот подлог произошел намеренно.

Как уже писал «В», с 10 августа 2019 года введены временные ограничения на ввоз в Российскую Федерацию из третьих стран и стран – членов ЕАЭС косточковых и семечковых культур, в том числе из Китайской Народной Республики. В данном случае ушлые бизнесмены, видимо, понадеялись на невнимательность сотрудников управления, подсунув липовые документы на китайские груши. Но иероглифы их подвели. Наши специалисты смогли отличить корейские иероглифы от китайских. Управлением Россельхознадзора принято решение о запрете выпуска подкарантинной продукции на территорию РФ. Партия груш будет возвращена в страну-экспортер.

Ситуацию с фруктами корреспонденту «В» прокомментировал руководитель Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области Дмитрий Зданович:

– Такая мера, как возврат сельхозпродукции или мясной иностранным поставщикам применяется нечасто. К примеру, с начала 2021 года в Приморье поступило порядка 8661 партии подкарантинной продукции, из них выявлено нарушений в 17 партиях, что составляет всего 0,2 процента. В отношении данных партий принято решение о возврате. В прошлом году за аналогичный период поступила 9681 партия подкарантинной продукции. Должностными лицами управления было выявлено 37 нарушений (0,4 %) при контроле импортных партий продукции, в отношении которой принято решение о возврате. Основная причина возврата – отсутствие либо несоответствие сопроводительных документов на товар или поступление товара с датами выработки, не указанными в документах. Например, в сентябре возвращена в Бразилию партия мяса птицы массой 27 тонн со следами дефростации. Причина возврата – нарушение температурного режима. В толще продукции температура должна быть -18º С, фактически было -1… -2º С. Кроме этого, возвращались корма, мясо, рыба, кормовые добавки и ветеринарные препараты из Китая, Бразилии, Южной Кореи, Аргентины.

Упаковка «заразилась» COVID-19

– Как часто российскую сельхозпродукцию или иные виды товаров не выпускают за границу? И по какой причине?

– Главным основанием для запрета экспорта сельскохозяйственной подкарантинной продукции является нарушение требований, установленных страной-импортером к такой продукции. Всего в 2021 году экспортировано 25919 партий подкарантинной продукции. За 9 месяцев текущего года управлением было отказано в экспорте 28 партий продукции. Это лесопродукция и круглый лес, пшеница и кукуруза. В них обнаружены карантинные объекты. В 2020 году экспортировано 25827 партий продукции. Отказ в экспорте получили 183 партии, – рассказал Дмитрий Зданович.

По его словам, основные трудности с экспортом возникают только в отношении Китая и связаны с пандемией COVID-19. В настоящее время вся поставляемая в Поднебесную рыбопродукция подвергается на территории КНР исследованиям на наличие РНК-вируса COVID-19 на упаковке продукции. Данная процедура затягивает сроки экспорта. Кроме того, китайская сторона периодически действительно выявляет РНК-вирус на упаковке продукции и не допускает такую партию продукции на свою территорию. Более того, экспорт продукции в Китай данного производителя вообще приостанавливается на время проведения расследования по факту выявления COVID-19.

Поэтому одно из важных условий экспорта в Китай – это отсутствие больных COVID-19 как при производстве, так и по всей логистической цепочке поставок продукции в КНР.

Елизавета ВАСИЛАКИ

Фото предоставлено пресс-службой Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области