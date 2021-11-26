Кошка, которую лучше обходить стороной Специалисты центра «Амурский тигр» прогнозируют в Приморье рост количества конфликтных ситуаций с амурским тигром

Грядущая зима, по мнению метеорологов, будет затяжной, снежной и тяжелой для диких животных. В том числе для амурского тигра, который в поисках пищи может выходить на территорию населенных пунктов. Что уже было неоднократно в прошлые годы.

«Длительные «голодные» переходы и жесткий ледяной наст, который образуется на звериных тропах в подобных погодных условиях, увеличивают шанс получения травм. Ослабленные и травмированные тигры станут чаще попадаться на глаза людям и, возможно, даже выходить к населенным пунктам.»

Поэтому природоохранные организации уже сейчас приведены в режим повышенной готовности для разрешения конфликтных ситуаций между полосатой кошкой и человеком. Охотнадзор и охотпользователи в ареале тигра проводят биотехнические мероприятия, техникой расчищают от снега дороги к местам концентрации диких животных и к местам их подкормки для снижения конфликтных ситуаций между амурским тигром и человеком.

Как рассказал корреспонденту «В» по телефону Андрей Шоршин, пресс-секретарь центра «Амурский тигр», более всего специалисты центра обеспокоены тем, что дикие кабаны, основная кормовая база амурского тигра, пострадали от африканской чумы свиней. Кроме того, эти парнокопытные млекопитающие из семейства свиней едва ли не самый популярный охотничий трофей. Кабанов бьют направо и налево, тем самым лишая амбу пропитания. Если популяция кабанов значительно сократится и прогнозы по ледяным дождям и выпадению снега оправдаются, то амурские тигры в поисках еды станут активнее перемещаться по ареалу.

– Длительные «голодные» переходы и жесткий ледяной наст, который образуется на звериных тропах в подобных погодных условиях, увеличивают шанс получения травм. Ослабленные и травмированные тигры станут чаще попадаться на глаза людям и, возможно, даже выходить к населенным пунктам, – рассказал Андрей Шоршин.

Ситуацию прокомментировал заместитель министра лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края Алексей Суровый:

– На данный момент какого-либо увеличения встреч или выходов амурских тигров к населенным пунктам не отмечается. Все в пределах ежегодной статистики. Тем не менее мы понимаем, что если погода не будет нам благоволить, то на отдельных участках ареала может произойти увеличение конфликтных ситуаций. На данный момент сотрудники охотнадзора полностью укомплектованы необходимым оборудованием для отпугивания или отлова потенциально конфликтных хищников. Главное, чтобы информация до нас доходила вовремя и оперативно. Конфликтных тигров, если мы не сможем их отпугнуть, будем отлавливать и перемещать на участки ареала, где не будет складываться критической обстановки. Уже сейчас наши специалисты ведут подбор таких мест. Раненых, больных или в силу возраста неспособных жить самостоятельно в лесу тигров мы будем изымать и помещать в реабилитационный центр для дальнейшего принятия решения об их судьбе.

Копытных животных поджидает еще одна опасность: браконьеры, которые, пользуясь беспомощным положением животных в период глубокого снега, занимаются их незаконной добычей. Охрану животных обеспечивают не только сотрудники службы охотничьего надзора, но и производственные охотничьи инспекторы.

– При наступлении неблагоприятных погодных условий службе охотничьего надзора придется усилить свою работу. При возможном сокращении охотничьего сезона и появлении концентрации животных, которым будет сложно передвигаться в глубоком снегу, нашим оперативным группам придется увеличить рейдовую активность. Мы к этому готовы и оснащены всем необходимым. Уверен, что охотничьи инспекторы будут нам в этом помогать, – говорит директор КГБУ «Дирекция по охране объектов животного мира и особо охраняемых природных территорий» Сергей Москалец.

Кстати, в условиях африканской чумы свиней диких кабанов можно подкармливать, но только термически обезвреженными (проваренными) кормами.

По словам Андрея Шоршина, центр «Амурский тигр» c партнерами с 2014 года ведет работу по созданию эффективной службы охраны животного мира в ареале амурского тигра, чтобы снизить уровень браконьерства. За счет центра для оперативных групп приобретены необходимая техника, запасы топлива, служебное короткоствольное и полуавтоматическое оружие, а также боеприпасы к нему, что помогает сотрудникам исправно нести службу, сопряженную со многими опасностями.

Между тем, как стало известно «В» из сообщения пресс-службы центра «Амурский тигр», 9 ноября следы амурского тигра были зафиксированы в Якутии. Это крайне редкое, но не новое событие. Заходы этого хищника в северный регион фиксировались и прежде. Некоторые из них были подтверждены, а некоторые остались на уровне слухов. Сейчас же благодаря развитию технологий и средств коммуникации о таких явлениях можно узнать больше.

Следы амурского тигра в устье реки Боллохтох, правом притоке реки Учур, встретил Андрей Иванов, летчик-наблюдатель Учурского авиаотделения Якутской авиабазы Авиалесохраны. Необычную находку он снял на фото и видео.

Граница с Хабаровским краем, местом традиционного обитания амурского тигра, всего в 20 км от места обнаружения следов, так что, скорее всего, тигр пришел именно оттуда. Не исключено, что марш-бросок до Якутии мог совершить тигр, который в августе-сентябре попал на фотоловушку в районе Шантарских островов, а 26 октября «наследил» в долине реки Уда в Тугуро-Чумиканском районе Хабаровского края. Скорее всего, тигр пришел добывать северных оленей. В тех местах есть изюбри и косули, много зайцев и якутские лошади на свободном выпасе.

Справка «В»

При возникновении конфликтных ситуаций с тигром местным жителям необходимо сразу сообщать об этом в охотнадзор и не пытаться прогонять или пугать полосатую кошку самостоятельно.

Телефон службы по разрешению конфликтных ситуаций: 8 (4232) 239-09-90.

Вероника ГОНЧАРОВА

Фото:

с сайта pixabay.ru, предоставлено центром «Амурский тигр»