Кешбэк для диктатуры пролетариата На выставке нумизматики и бонистики, открывшейся в Приморской картинной галерее, можно увидеть уникальные экспонаты

В Приморской государственной картинной галерее работает выставка «Больше чем деньги», приуроченная к 180-летию Сбербанка. На выставке представлено более 200 уникальных экспонатов из коллекций нумизматики и бонистики антикварной галереи «Раритетъ», дополненных инвестиционными монетами из коллекции Сбербанка.

В построенном еще до революции зале-сейфе, в котором и разместилась основная часть выставки, можно увидеть монеты XVI века, серебряные копейки времен Ивана Грозного, а также экспонаты XVIII столетия. Посетители могут познакомиться с коллекцией дворцовых денег времен Елизаветы Петровны, екатерининским империалом, золотыми червонцами. Также рассмотреть серебряные рубли времен Петра Великого, Анны Иоановны, Елизаветы Петровны, Екатерины Великой, Александра I, памятные рубли, изданные в царствование Николая I, Александра II, Николая II и в советское время, вплоть до выпусков золотых инвестиционных монет «Георгий Победоносец» образца 2021 года.

Особая часть экспозиции – денежные знаки, которые выпускали во Владивостоке в годы Гражданской войны, а также советские деньги: золотые червонцы, памятные рубли, представленные в нескольких сериях, инвестиционные монеты.

Монеты и банкноты – это уникальные артефакты, часть большой истории становления Российского государства. В их дизайне отражены памятные моменты для всей страны.

К примеру, на выставке можно увидеть золотую монету, которую нумизматы называют «Сеятель». На реверсе червонца изображен крестьянин, который сеет пшеницу, а на аверсе – герб РСФСР. Монета имеет долгую и интересную историю, которая началась в далеком 1923 году. Советскими властями было принято решение выпустить золотой червонец, аналогичный царскому, но только с советской символикой. Основным предназначением «Сеятеля» была оплата внешнеторговых операций.

Но западные страны объявили золотую блокаду Советам и не принимали к оплате советские червонцы. Тогда вместо «Сеятелей» стали штамповать императорские золотые монеты с Николаем II, указывая год выпуска 1911, которые принимали к оплате беспрепятственно. Много «Сеятелей» было просто переплавлено назад в слитки.

А собственно в стране монета использовалась населением не для товарно-денежных отношений, а в качестве средства сохранения денег. Инфляция в те годы зашкаливала.

Был также выпуск золотого «Сеятеля» 1925 года с гербом уже СССР, а не Советской России, который не попал в оборот. Сделали пробную партию и медных «Сеятелей». Монеты 25-го года выпуска очень ценны. Их сохранилось буквально несколько штук.

К примеру, из медных монет известна только одна, проданная в 2008 году на аукционе. Эксперты оценивали стоимость монеты в 1,8–2 миллиона рублей, но она была продана за 5 миллионов рублей.

А в преддверии летней Олимпиады 1980 года, которая проходила в Москве, советские власти решили возобновить чеканку золотого червонца «Сеятель». Он выпускался многомиллионным тиражом с 1975-го по 1982 год. Монеты использовали для продажи иностранным туристам в качестве сувениров, а также для международных расчетов.

Так что свой «кешбэк» советские власти с «Сеятеля» все-таки получили. И очень неслабый. Спасибо Олимпиаде-80.

Золотой червонец сегодня является одной из самых дорогих монет СССР. Примерная цена монет выпуска 1923 года 80–130 тысяч рублей. За монеты с особым качеством могут запросить и 300 тысяч, и даже 500 тысяч рублей. «Олимпийские» новоделы, конечно, ценятся намного меньше.

С 1 января 1999 года золотая монета «Сеятель» утратила свой статус валюты Российской Федерации. Однако 3 июля 2001 года совет директоров Банка России установил, что «золотые монеты – червонцы (10 рублей) 1975–1982 годов выпуска обращаются на территории Российской Федерации в качестве законного средства платежа».

Так что если у вас есть «Сеятель», то гипотетически можно попробовать сходить с ним в магазин. Однако, опять же гипотетически, его у вас примут как обычный десятирублевик.

Выставка продлится до 16 января 2022 года.

Евгений СИДОРОВ

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