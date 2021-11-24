Соломенное одеяло для виноградника Казалось бы, вот уже и первый снежок выпал, но у настоящих садоводов заботы не заканчиваются

Пока зима и осень окончательно не выяснили отношения и температура гуляет от плюса к минусу, по возможности нужно отложить окончательное укрытие тех культур, которые могут выпревать в теплой и влажной почве. Нужно подождать, когда земля схватится коркой от мороза. А пока есть другие заботы.

О том, что можно сделать для хорошей зимовки виноградника, расскажет виноградарь из Уссурийска Сергей Макаревич.

– Если виноград не укрыт, еще есть возможность провести обработку от милдью. У вас в садах не только милдью, у вас наверняка есть антракноз и другие заболевания. Это не нами придумано, были большие исследования в 60-х годах, и в целом нашим виноградникам не хватает здоровья. Поэтому нужна эта искореняющая обработка. Она помогает хорошо очистить виноградник от грибковых заболеваний.

Отличное средство для искореняющей обработки – железный купорос. Даже в его 6-процентном растворе, который делает лозу черной, нет ничего страшного. Почка весной после обработки просыпается и растет нормально.

Что еще важно? Если земля сухая, по возможности сделайте полив. Чем больше прольете, тем лучше. Плохо будет, когда у вас останется сухая земля, не будет снега, и потом земля пойдет трещинами и все начнет иссушаться. В Приморье вообще ничего не вымерзает – все иссушается.

Кусты должны поливаться весь сентябрь, октябрь и ноябрь, потому что идет вторая волна роста корней. Но, если вы не поливали осенью, полейте хотя бы под зиму. Завтра замерзает земля – вы сегодня полейте, чтобы земля была хорошо увлажнена.

Когда виноград, подготовленный к укрытию, лежит в канавке, желательно не укрывать его до того момента, пока земля не остыла. Следите за прогнозом погоды: если, к примеру, завтра земля замерзает, укройте виноград сегодня, чтобы до укрытия он был на свежем воздухе, не прел, потому что земля еще теплая, да и влага может попасть. То есть укрываем его как можно позже. И оголовок хорошо прикрываем, потому что мыши будут в первую очередь к нему стремиться.

Укрыли виноград землей – нужно внимательно пройти, просмотреть дырки, землю протоптать. Потому что если вы положите землю комками, рыхло, то весной может оказаться, что лоза у вас пошинкована на мелкие части мышами. Для них это питание, они даже умудряются там зимой гнезда сделать и потомство вывести.

Бывает и так, что наступило 1-5 декабря, на улице минус 20, вы смотрите прогноз погоды и видите, что снега не ожидается вообще. И чтобы точно сохранить виноград от иссушения и подмерзания, желательно иметь рулон соломы. Нужно ею тонким слоем, 7-10 см, прикрыть не только саму лозу, но и корневую систему – 60-70 см с одной стороны от куста нужно и 60-70 см с другой. И получится, что 1-1,5 метра вы накрыли.

Можно накрыть не только соломой, но и любым другим материалом. Подойдет и сено, и лутрасил, и картон или что-то еще, что у вас есть, что не будет давать влаге выветриваться и будет держать температуру.

Материалы и фото предоставлены журналом «Сады и огороды Приморья»