«Кан-току-эн» для Дальнего Востока Империалистическая Япония не отказывалась от планов напасть на СССР за все время своего существования

Газета «Владивосток» уже публиковала материал об итогах завершившегося 70 лет назад Токийского процесса (см. статью «Самураи получили по заслугам» в номере за 29 сентября, материал доступен на сайте VladNews.ru). Однако даже самые резонансные преступления японской военщины не отразишь в рамках ни одной большой статьи, ни даже десяти, а то и ста…

«К концу тихоокеанской войны японская армия и флот скатилась до каннибализма, поедая части тел незаконно убитых ими союзных военнопленных. Эта практика имела место не без ведома и согласия командования японской армии… Даже офицеры в ранге генерала и контр-адмирала принимали в этом участие. Мясо убитых пленных или суп, сделанный из такого мяса, подавались к столу японцев рангом не ниже офицера»

«Японское правительство на протяжении многих лет готовило войну против Советского Союза. В 1941 году по сговору с германским правительством японцы усилили подготовку к войне, и с этой целью японский генеральный штаб аналогично плану «Барбаросса» разработал свой план нападения на СССР, носивший условное название «Кан-току-эн», что в переводе означает «особые маневры Квантунской армии». Особым разделом «Кан-току-эн» предусматривалось с началом войны Японии против Советского Союза проведение в широком масштабе террора и диверсий, в том числе бактериологической, в расположении войск Красной армии»

Множество томов собранных по крупицам документов и показаний чудом выживших свидетелей тому подтверждение. Ясно одно: не останови союзники разбушевавшихся самураев, кровь лилась бы еще очень долго, и на территории Дальнего Востока и Сибири СССР тоже. Сегодня новые подробности, ставшие известными на Токийском процессе.

12 ноября 1948 года в Токио завершил работу Международный военный трибунал для Дальнего Востока над главными японскими военными преступниками, развязавшими тихоокеанскую войну.

К сожалению, сегодня в России мало кто знает и помнит о Токийском процессе, начавшемся 3 мая 1946 года, хотя он был более длительным, чем более известный Международный военный трибунал в Нюрнберге над главными нацистскими преступниками, продолжавшийся с 20 ноября 1945 года по 1 октября 1946 года.

И в Стране восходящего солнца, судя по всему, предпочитают забыть не только о Токийском процессе, будто его и не было, но и об атомных бомбардировках американцами городов Хиросимы и Нагасаки.

В основе этой публикации рассекреченные документы ФСБ России, а также показания японских военных преступников.

Ели мясо убитых пленных

Международный военный трибунал (МВТ) для Дальнего Востока был сформирован 19 января 1946 года по приказу главнокомандующего войсками союзников на Дальнем Востоке генерала Дугласа Макартура и в соответствии с решением Потсдамской конференции лидеров большой тройки – СССР, США и Великобритании, определившим, что «все военные преступники, включая тех, которые совершили зверства над пленными, должны понести суровое наказание».

Заседания трибунала проходили в Токио в Ичигайском дворце, в котором ранее находилась штаб-квартира Императорской японской армии.

Обвинение на Токийском процессе поддерживали представители 11 стран – Австралии, Великобритании, Голландии, Индии, Канады, Китая, Новой Зеландии, СССР, США, Филиппин и Франции. Главным обвинителем стал представитель США – известный адвокат Джозеф Кинан.

От Советского Союза в работе МВТ для Дальнего Востока принимали участие в качестве судьи – член Военной коллегии Верховного суда СССР генерал-майор Иван Зырянов, в качестве прокурора – начальник Договорно-правового отдела МИД СССР Сергей Голунский. Позже его заменил прокурор Москвы Александр Васильев.

В качестве обвиняемых на процессе были 29 представителей высшего военного и политического руководства Японии, в основном члены кабинета министров генерала Хидэки Тодзио, развязавших войну на Тихом океане. Их вину подтверждали 4356 документальных доказательств и 1194 свидетельских показания.

В приговоре Токийского процесса были отражены факты ужасающих, бесчеловечных преступлений, совершенных японскими военнослужащими в отношении военнопленных. Так, в главе приговора «Военные преступления, предусмотренные конвенциями» содержался раздел «Вивисекция и каннибализм», в котором были приведены следующие примеры:

«Находили расчлененные трупы военнопленных. Военнопленных убивали, а до этого их подвергали истязаниям, отрезали ноги и руки».

«К концу тихоокеанской войны японская армия и флот скатилась до каннибализма, поедая части тел незаконно убитых ими союзных военнопленных. Эта практика имела место не без ведома и согласия командования японской армии… Даже офицеры в ранге генерала и контр-адмирала принимали в этом участие. Мясо убитых пленных или суп, сделанный из такого мяса, подавались к столу японцев рангом не ниже офицера…»

Вызвать большую смертность среди советских людей

Согласно данным, изложенным в докладной записке № 6683/п и справке «О количестве военнопленных японской армии, взятых в плен советскими войсками в 1945 г.», подготовленной заместителем министра внутренних дел СССР генерал-лейтенантом Семеном Переверткиным, части Красной армии взяли в плен 639 776 военнослужащих японской Императорской армии, из них 609 448 японцев, 30 328 китайцев, корейцев, монголов и др. В числе военнопленных японцев – 163 генерала, 26 573 офицера, 582 172 унтер-офицера и рядовых. Указанные документы переданы для ознакомления в ЦК КПСС и Совет министров СССР 18 октября 1956 года.

Еще во время войны на Дальнем Востоке в управлениях контрразведки «Смерш» Забайкальского, 1-го и 2-го Дальневосточного фронтов были созданы специальные оперативные группы для выявления среди японских военнопленных лиц, совершивших военные преступления. В своей работе сотрудники «Смерша» использовали опыт, полученный органами контрразведки на территории Германии, других стран Восточной и Центральной Европы по розыску нацистских преступников и их пособников.

13 февраля 1946 года начальник главного управления Красной армии «Смерш» НКО СССР генерал-полковник Виктор Абакумов направил в Совет народных комиссаров СССР докладную записку за номером 990/А, адресованную Иосифу Сталину и Вячеславу Молотову, о показаниях высокопоставленных японских военнослужащих, задержанных при разгроме Квантунской армии: генерал-лейтенанта Томинага, бывшего вице-военного министра Японии; генерал-лейтенанта Миякэ, бывшего начальника штаба Квантунской армии и начальника центрального штаба японо-маньчжурской правительственной организации «Кио-Ва-Кай»; генерал-лейтенанта Янагита, бывшего командующего обороной Квантунского укрепленного района; генерал-майора Акикуса, бывшего начальника центральной военной миссии в Харбине; полковника Асада, бывшего начальника разведывательного отдела штаба Квантунской армии; действительного советника 2-го класса Хосико, бывшего начальника главного полицейского управления Маньчжоу-Го.

Из докладной записки генерал-полковника Виктора Абакумова:

«Томинага, Миякэ, Янагита, Акикуса, Асада и Хосико дали показания о том, что японское правительство на протяжении многих лет готовило войну против Советского Союза. В 1941 году по сговору с германским правительством японцы усилили подготовку к войне, и с этой целью японский генеральный штаб аналогично плану «Барбаросса» разработал свой план нападения на СССР, носивший условное название «Кан-току-эн», что в переводе означает «особые маневры Квантунской армии». Особым разделом «Кан-току-эн», как показал Асада, предусматривалось с началом войны Японии против Советского Союза проведение в широком масштабе террора и диверсий, в том числе бактериологической, в расположении войск Красной армии».

Абакумов предложил включить указанных лиц в список фигурантов Токийского процесса в качестве военных преступников. Но его инициативу не поддержали, в связи с этим каждый из вышеназванных военнослужащих проходил по отдельному уголовному делу, расследованием которых занимались органы государственной безопасности СССР.

Из показаний полковника Сабуро Асада, готовившего диверсантов в советском тылу в случае нападения Японии на СССР, от 9 февраля 1946 года, Москва:

– Я преподавал в школе генерального штаба организацию диверсионных актов и бактериологических диверсий на территории СССР, рекомендуя обучавшимся заражать в тылу советских войск питьевые источники и склады питания бактериями чумы, тифа и сапа, разъясняя при этом, что указанные средства могут вызвать эпидемию и большую смертность среди советских людей… В 1939 году группой офицеров-топографов 5-го отдела японского генерального штаба под моим руководством были составлены специальная карта и путеводитель для пользования японскими войсками в период нападения на районы советского Дальнего Востока. В августе 1941 года, когда я уже работал помощником начальника японской военной миссии в Харбине, из бесед с начальником 2-го отдела штаба Квантунской армии полковником Нисимура мне стало известно, что Япония в связи с нападением Германии на СССР усилила свою подготовку к войне против СССР. С этой целью японский генеральный штаб разработал свой план нападения на СССР, именовавшийся планом «Кан-току-эн» («Особые маневры Квантунской армии»).

Маньчжурия – плацдарм для нападения на СССР

Небольшой экскурс в историю. После неудавшейся японской интервенции на советском Дальнем Востоке в 1918-1922 годах Япония в отношении Советского Союза неизменно проводила агрессивную политику, подготавливая новое вторжение на советскую территорию. Несмотря на то что в 1925 году Япония подписала в Пекине договор об установлении дипломатических отношений с Советским Союзом, проводимая ею политика не изменилась.

Генерал-лейтенант японской армии Киеджи Томинага на допросе 11 февраля 1946 года в Москве рассказал, что по указаниям японского правительства генеральный штаб усиленно готовил страну и армию к войне против СССР. Уже в конце 20-х годов разрабатывались военные планы, предусматривающие захват Маньчжурии и вторжение в СССР.

– С этой целью Маньчжурия была наводнена японскими офицерами, которые разъезжали по всей стране, изучали местность, намечали проходы для японских войск в горах Хингана, выбирали наиболее удобные для продвижения дороги, изучали быт и экономику Маньчжурии... Еще в 1927 году премьер-министр Японии генерал Танака разработал план, именовавшийся «меморандумом Танака», предусматривающий нападение на Советский Союз. Он говорил, что японская политика должна все время стремиться к тому, чтобы добиться присоединения к Японии всей советской территории, лежащей по левую сторону реки Амур. В Японии широко велась антисоветская пропаганда, рассчитанная на возбуждение у населения ненависти к Советскому Союзу и стремящаяся оправдать в глазах японцев военные приготовления, проводимые японским правительством, – признался на следствии генерал-лейтенант Томинага.

Из года в год подготовка к войне принимала все большие масштабы. Проводившаяся воспитательная работа в армии настраивала офицеров и солдат в духе вражды к СССР. Благодаря этой пропаганде японская армия находилась в постоянном напряжении, как тетива лука, готового в любую минуту выстрелить в сторону Советского Союза.

Первым шагам к осуществлению этих агрессивных планов стало вторжение японских войск на территорию Маньчжурии в 1931 году. Японцы инсценировали нападение китайцев на японский гарнизон в Мукдене и без объявления войны ввели свои войска в Маньчжурию, оккупировали ее и установили свои порядки. На захваченной территории стал готовиться плацдарм для нападения на первое в мире социалистическое государство. Начиная с 1932 года в Маньчжурии началось интенсивное строительство железных дорог и автомагистралей к границам Советского Союза, чтобы обеспечить Императорской армии возможность быстрого маневрирования, переброски вооружения, боеприпасов, техники, продовольствия во время войны.

Строились укрепленные районы, крепости и военные заводы. Особенно широко японским командованием в Маньчжурии было развернуто строительство военных аэродромов, главным образом в районе городов Муданьцзяна и Дуньхуа, служивших базой для военной авиации на случай массированной атаки Владивостока, Спасска и Хабаровска. Такие же аэродромы были построены в районе Харбина и Цицикара для нападения на Благовещенск и Свободный. В районе Хайлара были подготовлены аэродромы для бомбового удара Читы и близлежащих населенных пунктов.

По словам генерал-лейтенанта Томинага, на границе Советского Союза в Маньчжурии японцы построили не менее ста военных аэродромов. Как видим, подготовка к вторжению была основательная.

Кстати, именно генерал-лейтенант Киеджи Томинага, будучи начальником I-го отдела генерального штаба японской армии, еще в сентябре 1940 года после присоединения Японии к Тройственному пакту (ось Берлин – Рим – Токио) разработал самый первый оперативный план нападения на СССР, который предусматривал нанесение основного удара по Красной армии в районе озера Ханка с последующим захватом Хабаровска, чтобы отрезать советский Дальний Восток от остальной части СССР. Хищнические аппетиты Томинага простирались до озера Байкал. Но до нападения Германии на Советский Союз японцы не рискнули начать военные действия против СССР. Им связывала руки затяжная война с Китаем, которую они сами же спровоцировали в районе города Пекина в июле 1937 года.

Что касается стратегических замыслов генерал-лейтенанта Томинага, то они будут использованы при разработке нового плана нападения на Советский Союз, известного нам под зашифрованным названием «Кан-току-эн».

План наступления приправили ненавистью

Согласно плану «Кан-току-эн» японцы собирались напасть на Советский Союз, когда наша страна в войне с Германией окажется в наиболее трудном положении и перебросит свои воинские части с Дальнего Востока на Западный фронт. Именно тогда, как открыто заявлял военный министр Японии Хидэки Тодзио, «в результате германского нападения будет полностью подорвана военная мощь СССР и тем самым максимально будет облегчена задача захвата Японией советского Дальнего Востока». Поясняя свою мысль на примере, Хидэки Тодзио сказал:

– Наше нападение на СССР принесет славу японскому оружию. Так как мы будем наступать как раз в тот момент, когда слива уже созрела и сама падает на землю.

В соответствии с «Особыми маневрами Квантунской армии» японцы начали усиленно готовиться к нападению на СССР, прикрывая свои захватнические мероприятия якобы подготовкой к проведению на территории Маньчжурии больших маневров. Для этого в Маньчжурию из Японии были переброшены 2-я и 20-я армии, было введено 15 стрелковых дивизий, около 10 артиллерийских полков, авиационная армия, несколько танковых дивизий и другие воинские соединения. Значительное пополнение получили 3-я, 4-я, 5-я и 6-я армии, ранее дислоцированные на этой территории. В самой Маньчжурии была проведена частичная мобилизация. Таким образом, к октябрю-ноябрю 1941 года общая численность императорских войск, готовых напасть на Советский Союз и Монголию, достигла примерно 800 тысяч человек.

Японцы планировали начать вторжение одномоментно в трех направлениях: захватить Приморье, Забайкалье и Сибирь. Основные удары намечались южнее города Ворошилова (с 1957 года – Уссурийск), в районе города Имана (с 1972 года – Дальнереченск) и южнее Халхин-Гола против Монгольской Народной Республики. План «Кан-току-эн» предусматривал отсечение Приморского края от центральной части СССР в районе Имана, чтобы изолировать южную группировку советских войск.

Генерал-майор Сюн (Шун) Акикуса, офицер для поручений в общем отделе генерального штаба Японии, в 1941 году принимал непосредственное участие в разработке «…конкретного плана нападения на Советский Союз, имевшего шифрованное название «Кан-току-эн».

Из показаний генерал-майора Сюн (Шун) Акинуса 9 февраля 1946 года в Москве:

– Японским генеральным штабом мне было поручено собрать материалы об организации административных органов на оккупированных территориях, предполагая использовать их в случае оккупации районов Советского Союза. С этой целью по заданию генерального штаба японской армии я под видом секретаря посольства Маньчжоу-Го в Германии под вымышленной фамилией Хошино ездил в Берлин, откуда затем выезжал в Италию, Венгрию и Румынию для сбора сведений о постановке и организации немецкой администрации в оккупированных Германией странах. В сентябре 1941 года, когда я был в Берлине, японский военный атташе в Германии генерал-лейтенант Банзай рассказал мне, что из японского генерального штаба им получено сообщение о том, что Квантунская армия находится в состоянии боевой готовности к выступлению против СССР… Должен сказать, что в это время во всех частях Квантунской армии была широко развернута боевая учеба с учетом операций, проводимых на территории Советского Союза.

Согласно плану «Кан-току-эн» с началом военных действий против СССР 5-й японской армии предписывалось форсировать реку Улахе (с 1972 года – Уссури) в районе китайского поселка Хутоу, затем перерезать железнодорожное сообщение Хабаровск – Иман. Далее, разбившись на две группы, двигаться одной частью в сторону Хабаровска, прикрывая с севера основные силы, которые двигались строго на юг для соединения с 3-й армией. В свою очередь, 3-я армия должна была перейти советскую границу южнее озера Ханка.

Окончание следует

Справка «В»

Маньчжоу-Го (Великая Маньчжурская империя) – марионеточное государство, образованное японской военной администрацией на оккупированной Японией территории Маньчжурии. Существовало с 1 марта 1932 года по 19 августа 1945 года. Граничило с Японской империей, МНР, СССР, Мэнцзяном и Китайской Республикой.

Публикацию подготовил Сергей КОЖИН

Фото из открытых источников и Wikipedia.org