Когда бездорожье в радость В начале 70-х годов прошлого столетия Приморская краевая секция автомототуризма была признана лучшей в стране

В толстушке за 17 ноября мы рассказали о мотопробеге по маршруту Владивосток – Клайпеда, совершенном спортсменами из Владивостока в июле – сентябре 1960 года. В этом же номере опубликована история автопробега команды профсоюзного комитета в/ч 26874 КТОФ в сентябре – октябре 1965 года по маршруту Владивосток – Ленинград – Одесса – Волгоград – Свердловск на автомобиле ГАЗ-51.

«Однажды наши путешественники, руководствуясь имеющейся картой, свернули в сторону казахстанского города Петропавловска и… заблудились. Почти два дня они колесили по степям, пока не наткнулись на несколько юрт. Скотоводы-казахи ничего не слышали ни о пробеге, ни даже о Владивостоке, но зато показали утрамбованную широкую тропу, по которой они гоняли на водопой отары овец»

«Врач команды Рогозина не умела водить мотоцикл! Она была вторым номером у своего жениха, то есть всю дорогу, за редким исключением, девушка сидела за спиной своего будущего супруга, крепко обхватив его руками, или помогала ему вытаскивать «Яву» из грязи. Вот такое у них было необычное предсвадебное путешествие – своеобразное испытание чувств и притирка характеров»

Сегодня продолжение рассказа о путешествиях на колесах членов краевой секции автомототуризма, зарегистрированной 28 февраля 1970 года. Напомним, что эту общественную организацию при краевом совете по туризму и экскурсиям возглавил 27-летний Юрий Гриванов, член краевой федерации автомотоспорта, аспирант ДВПИ имени В.В. Куйбышева.

Всесоюзное ралли – дело нешуточное

Энтузиазм Юрия Гриванова и его сподвижников по развитию автомототуризма в Приморье поддержали любители путешествий на колесах во всех районах края. Уже весной 1970 года на побережье бухты Шамора (Лазурной) был организован первый краевой слет мототуристов, впоследствии ставший традиционным. Также традиционными в Приморье стали авторалли «Победа» в честь 9 Мая и ежегодный мотопробег памяти мотопутешественника Юрия Горобинского, погибшего 30 июня 1969 года недалеко от Спасска-Дальнего. (См. публикацию «Нам надо было только вперед» в номере «В» за 27 октября 2021 года. – Прим. авт.)

Помимо этого, в крае регулярно проводились соревнования по мотоориентированию «Золотая осень», по ориентированию на автомобилях «Где эта улица, где этот дом?». Члены краевой секции автомототуризма организовывали соревнования, посвященные различным памятным датам и, разумеется, съездам КПСС. Соревнования проводились даже зимой.

Дважды в крае проходили слеты «Друзей «Явы» – как отголоски международных соревнований мототуристов с аналогичным названием, около 10 лет проходивших в разных городах центральной части России и столицах союзных республик, где наши спортсмены на легендарных чехословацких мотоциклах неизменно входили в первую пятерку победителей. (О слетах «Друзей «Явы» мы еще расскажем. – Прим. авт.)

Приморские автомотопилигримы очень быстро освоили дороги Советского Союза, с каждым пробегом, с каждыми соревнованиями стабильно повышая свой спортивный уровень.

…В августе 1972 года во Владивостоке финишировал 7-й этап Всесоюзного ралли мототуристов «Дружба народов», посвященного 50-летию образования СССР и 50-летию освобождения Дальнего Востока от интервентов и белогвардейцев.

Внимание к соревнованиям было нешуточное. Призы победителям предоставили ЦК ВЛКСМ, ЦК ДОСААФ, Центральный совет по туризму при ВЦСПС, Приморский крайком ВЛКСМ, Госавтоинспекция МВД СССР. Председателем оргкомитета финишного этапа ралли была секретарь Приморского крайкома ВЛКСМ А. Афанасьева.

В оргкомитет финального этапа ралли, состоящий из девяти человек, входили Юрий Гриванов и литературный сотрудник краевой молодежной газеты «Тихоокеанский комсомолец» Владимир Коноплицкий, в будущем корреспондент «Владивостока», отдавший газете много лет своей жизни.

В седьмом, завершающем этапе гонки участвовали 14 команд (всего 74 спортсмена) из Казахстана, из городов Павлодара, Ленинграда, Курганска, Елагвы, Риги, Томска, Киселевска. Все они стартовали из разных городов и в разные дни, но финишировать должны были одномоментно во Владивостоке. Это событие, несомненно, поднимало политический статус и повышало туристическую привлекательность Владивостока, тогда еще закрытого города.

Газета «Тихоокеанский комсомолец» («ТОК») в номере за 17 августа 1972 года писала, что «этот поход по местам революционной, боевой и трудовой славы советского народа не имеет прецедента и по своим масштабам, вероятно, не скоро будет повторен. 100 тысяч километров – таков общий путь мототуристов к берегам Тихого океана. 21 июня в Челябинске взяла старт челябинская группа. 26 июня стартовали рижане, 2 июля из Златоуста двинулась в родное Приморье группа мототуристов Приморской краевой секции во главе с Михаилом Александровым. В это время команда Дальневосточного политехнического института закончила исключительно трудный переход по республикам Средней Азии и также направилась на Дальний Восток».

В Казахстане заблудились

Команда мототуристов из Владивостока во главе с Михаилом Александровым, о которой сообщал «Тихоокеанский комсомолец», стартовала в уральском городе Златоусте под флагом спонсора – предприятия «Дальморепродукт».

Среди членов команды были люди разных профессий: 27-летний Михаил Александров – лейтенант милиции, Игорь Гессе – моторист, председатель комитета ДОСААФ Дальморепродукта, Юрий Новиков – техник-строитель, Евгений Лоншаков – электромонтажник, Геннадий Мурзилка Ковальчук – слесарь, Владимир Чикин Ларин – слесарь-наладчик Дальзавода, Альбина Рогозина – дипломированный врач. И все они были фанатами путешествий на мотоциклах. Александров управлял чехословацкой «Явой-350», остальные – отечественными Иж-Планета-2.

Прямого сообщения по железной дороге из Владивостока до Златоуста как не было, так и нет, поэтому мотоциклы сначала привезли поездом в багажном вагоне в Челябинск. Спортсмены ехали в купе. И уже из Челябинска в Златоуст они добирались на своих железных конях.

В октябре 2021 года Михаил Константинович Александров вспоминал:

– Нашим комиссаром и финансистом был Игорь Гессе, в комитете ДОСААФ Дальморепродукта ему выдали деньги в подотчет и талоны на бензин. Мотоциклы были личные. Бюджет пробега был рассчитан до копейки, но мы уложились. Наш маршрут пролегал по местам боевой славы 5-й Дальневосточной армии легендарного маршала Михаила Тухачевского.

Из Челябинска на мотоциклах доехали до Златоуста и уже оттуда от озера Тургояка, расположенного на левом берегу реки Миасс, стартовали. Затем вышли на гострассу и пошли на Новосибирск через город Петропавловск в Казахстане. Кстати, в Златоусте шикарный краеведческий музей, а в соседнем Миассе, который мы проезжали, тогда делали автомобили «Урал».

Точных автомобильных карт с конкретным указанием расстояния между населенными пунктами, с дислокацией заправочных станций и других объектов в то время в свободной продаже не было. Во времена Советского Союза эта информация была засекречена. Поэтому цифры и сведения на картах были условными и не отвечали географической реальности, расхождения были в десятки километров. Дороги на картах были нарисованы черными жирными линиями, но чаще всего это был разбитый асфальт либо грунтовка.

Однажды наши путешественники, руководствуясь имеющейся картой, на пути в Новосибирск свернули в сторону казахстанского города Петропавловска и… заблудились. Почти два дня они колесили по степям, пока не наткнулись на несколько юрт.

Скотоводы-казахи ничего не слышали ни о пробеге, ни о Владивостоке, но зато показали утрамбованную широкую тропу, по которой они гоняли на водопой отары овец. Тропа состыковывалась с дорогой на Омск, а та через несколько десятков километров – с трассой на Новосибирск.

Улетели на 20 метров по откосу

Потом на пути мототуристов были Томск, Иркутск, железнодорожная станция Слюдянка и «славное море, священный Байкал». Здесь путешественники переночевали, помочили ноги в воде легендарного озера и двинулись по грунтовой дороге вдоль восточного берега, чтобы через населенные пункты Выдрино, Бабушкин, Каменск, Селенгинск выйти на Улан-Удэ и далее направиться на Читу.

Ехали только днем, в вечернее время движение по автомобильной дороге вдоль Байкала в те годы было запрещено.

– Рядом с озером в карьерах добывали мрамор, и этой белой мраморной крошкой дорожники посыпали трассу. Если впереди кто-то проехал, то перед тобой стояла плотная белая стена, как туман. Вечером кристаллы мрамора в воздухе отражают свет. Руку к фаре подносишь и только тогда видишь, что фара светит, а садишься на мотоцикл – ничего не видно. Темнота! Дорога вдоль озера очень извилистая, откосы, отсыпанные щебенкой, глубиной больше сотни метров. Улетишь – костей не соберешь! Поэтому ночью там ездить опасно, – рассказал Михаил Константинович.

Как-то вечером, когда до ближайшего населенного пункта оставалось несколько километров, путешественники решили продолжить движение. Они не хотели ночевать под открытым небом. А в поселке можно было напроситься к кому-нибудь на ночлег. Возможно, даже попариться в бане.

Сказано – сделано, они рискнули. И тут случилось непредвиденное. Юрий Новиков на своем Иже потерял дорогу в «мраморном» тумане и нырнул под откос вместе с пассажиром Альбиной Рогозиной. К счастью, мотоцикл завалился набок и, опираясь на защитные дуги, аккуратно сполз вниз по косогору, пока не остановился примерно через 20 метров. Его вытащили с помощью веревок. Благо скорость была небольшой, поэтому люди отделались царапинами и легким испугом, а мотоцикл сразу завелся, как будто и не падал.

Но до Читы путешественники не доехали. Трасса кончилась! В начале 70-х годов нормальной дороги в тех местах еще не было, сплошное болото. Двигаться можно только по зимнику, когда трясина замерзает. А наши спортсмены ехали летом, вокруг сплошная грязь, и колеса тонут. В Улан-Удэ договорились с железнодорожниками, чтобы их погрузили на платформу вместе с мотоциклами и довезли до станции Ушумун в Магдагачинском районе Амурской области.

Вода мотоцикл не испортила

Но и в Ушумуне команду Александрова поджидали бездорожье и болота. Что поделаешь, Россия! Перескакивая с кочки на кочки, перетаскивая мотоциклы через буераки, колдобины и глубокие лужи, в день они преодолевали не более четырех километров. И если бы не помощь со стороны, то путешественники, как пить дать, где-нибудь утопили бы свою технику.

Местные жители окольными тропами вывели их на двухрядную дорогу из бетонных плит, которой не было на карте. Представьте себе картину: дремучая тайга, гнилые болота и среди этой глуши шикарная бетонированная трасса! Будто ее построили не люди, а неведомые пришельцы.

Оказалось, что бетонка – дорога к секретной воинской части, к подземным ракетным шахтам и движение гражданскому транспорту по ней запрещено. Но наши люди этого не знали, поэтому лихо пронеслись мимо удивленной охраны на замаскированном контрольно-пропускном пункте. И так бы они летели без остановки, если бы через пару километров их не остановили бойцы с автоматами.

– Вы кто такие и откуда? – строго спросил старший патруля. Судя по его лицу, он, как и его подчиненные, обалдел от присутствия посторонних на секретном объекте.

Александров рассказал о Всесоюзном пробеге, о боевой славе 5-й армии Тухачевского, о патриотической значимости мероприятия для молодежи и т.д. Но о том, что дорогу показали местные, не сказал. Мол, вышли на бетонку случайно, когда блуждали по лесу. Повезло. Военные его выслушали и дали добро на дальнейшее движение, но предупредили, чтобы мотоциклисты не сворачивали ни вправо, ни влево. Иначе огонь на поражение! И еще запретили фотографировать.

По секретной дороге команда как по маслу проскочила около 20 километров до города Белогорска, расположенного на Зейско-Буреинской равнине, в южной части Амурской области. Но приключения на этом не закончились.

В конце июля 1972 года в Амурской области случилось наводнение. После проливных дождей разлилась река Зея, которую можно было преодолеть только на пароме, чтобы на другом берегу выйти на федеральную автомобильную дорогу М58 «Амур» – Чита – Хабаровск (с 31 декабря 2011 года – Р297). И уже из Хабаровска до Владивостока рукой подать. Пять мотоциклистов без проблем заскочили на паром по шаткой доске. И только Игорь Гессе сорвался в воду. Парень выбрался на берег без посторонней помощи, но его двухколесного друга поднимала со дна вся команда. К счастью, речная вода не повлияла на ходовые качества мотоцикла.

Восьмое место – не последнее

Команда мототуристов во главе с Михаилом Александровым вернулась во Владивосток 4 августа, за два дня до старта седьмого, заключительного этапа Всесоюзного ралли «Дружба народов». За месяц с лишним они преодолели более 4000 километров дорог и бездорожья. Двигаясь по маршруту, наши земляки посещали заводы, стройки, памятные места, и везде, узнав, что мотоциклисты из Приморского края, местные жители встречали их как самых дорогих гостей.

Немаловажный нюанс, характеризующий отношение к любительскому спорту в Советском Союзе. Пока наши путешественники катались по стране, на предприятиях и организациях, где они работали, в табелях учета рабочего времени им ставили восьмерки. Сегодня подобное участие представить невозможно.

– На прибытие во Владивосток участникам ралли давалось 24 часа. Если кто-то приезжал раньше, то должен был где-нибудь остановиться, хоть в палатках, чтобы не проскочить линию финиша у Ростральной колонны на въезде в город, и подождать остальных. По условиям соревнований пересечь финиш все должны одновременно. Наша команда приехала на полдня раньше, как и рижане. Мы их встретили под Уссурийском и пригласили в гости к Альбине на станцию Весеннюю. Вечером посидели, попили водочки и утром все вместе вышли к финишу. Прибалты рассказали, что на Байкале у них сломался мотоцикл «Минск-125», и они сожгли его в костре. Они и остальные мотоциклы здесь пожгли на соревнованиях и бросили, – рассказал Михаил Александров.

Во Владивостоке в финале ралли «Дружба народов» честь столицы Приморья защищали четыре команды.

Мототуристы из Приморья не участвовали в шести предыдущих этапах ралли. Поэтому у них не было опыта в подобных ристалищах. Отсюда восьмое место в соревнованиях. И этот итог нельзя назвать неудачным.

Так, за успешное прохождение маршрута сборную команду Приморской краевой секции АМТ (Михаил Александров на мотоцикле «Ява-350», Евгений Лоншаков – на Иж-П-3, Юрий Новиков – на Иж-П-2, Ларин Владимир – на Иж-П-2) наградили дипломом Центрального штаба Всесоюзного похода комсомольцев и молодежи по местам революционной, боевой и трудовой славы советского народа. Дорогую награду подписал председатель Центрального штаба Всесоюзного похода маршал Советского Союза Иван Конев.

Пробег закончился свадьбой

Когда участники ралли разъехались по своим городам и весям, Приморское телевидение организовало встречу с Михаилом Александровым, который приехал на съемки на своей «Яве-350». По специальному трапу он въехал на мотоцикле прямо в здание телецентра на улице Уборевича, только не с главного входа, а с тыла. В студии Михаил Константинович отвечал на вопросы телеведущих, стоя рядом с любимым и надежным мотоциклом. Ничего подобного на местном телевидении еще не было.

И еще один интересный факт. По возвращении Михаил Александров предложил свою руку и сердце врачу команды Альбине Рогозиной.

В октябре 2021 года Михаил Константинович рассказывал автору этой публикации:

– За несколько дней до поездки в Златоуст Альбина сдала госэкзамены и получила диплом Владивостокского мединститута, а 24 июня у нее был выпускной вечер в ресторане. Но до конца банкета она не досидела, сбежала. В тот день в 23 часа уходил наш поезд на Челябинск.

Самое удивительное, что, отправившись в многодневный и тяжелый маршрут, врач команды Рогозина не умела водить мотоцикл! Она была вторым номером у своего жениха. То есть всю дорогу, за редким исключением, девушка сидела за спиной своего будущего супруга, крепко обхватив его руками, или помогала ему вытаскивать «Яву» из грязи. Вот такое у них было необычное предсвадебное путешествие – испытание чувств и притирка характеров.

…В сентябре 2022 года Михаил Константинович и Альбина Васильевна Александровы планируют отметить золотую свадьбу.

Продолжение следует

СПРАВКА «В».

Тухачевский Михаил Николаевич – советский военный деятель, военачальник РККА времен Гражданской войны, военный теоретик, маршал Советского Союза. Родился 16 февраля 1893 года, расстрелян 12 июня 1937 года по «делу антисоветской троцкистской военной организации». Реабилитирован в 1957 году.

Сергей КОЖИН

Фото из архива Юрия Гриванова и предоставлено Михаилом Александровым