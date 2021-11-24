Так вот где водятся волшебники… Да, волшебники водятся здесь. Причем самые разные. А еще единороги, розовые и радужные, коты ученые и даже инопланетяне. Плюс милейшая лесная нечисть, чудо-юдо-рыба кит и прочие удивительные создания.

Да-да, именно здесь, в Приморском отделении Союза художников России. Всю эту великолепную компанию можно увидеть на выставке «Фантазеры» (6+). Выставка традиционная, ежегодно к концу осени детские школы искусств Владивостока показывают во «взрослых» залах лучшие работы своих воспитанников в возрасте от 6 до 11 лет. А предварительный отбор идет с самого начала учебного года.

– Городская выставка–конкурс «Фантазеры» в рамках проекта «Я не художник, я только учусь» открылась в наших стенах благодаря поддержке администрации Владивостока, – говорит Илья Бутусов, председатель Приморского отделения СХ. – Учащимся художественных школ были предложены темы «Страна чудес», «Где водятся волшебники» и «Мои фантазии». Применив творческий поиск, интересные задумки, новаторский подход, маленькие художники изобразили все, что волнует их сердца. Работы выполнены в различных техниках: живопись, графика, декоративная композиция. Готовясь к конкурсу, ребята создали более 300 произведений, из которых были отобраны самые яркие и удивительные.

Эта выставка для многих участников станет первой ступенькой в волшебный мир изобразительного искусства, подарит не только уверенность в своих силах, но и первую награду.

Мир детских фантазий – искренних, добрых, чудных и таких настоящих – открывается перед нами во всей своей красе. Это взрослому трудно оторваться от суровых будней и воспарить, а юному художнику только дайте волю. Создаст целый мир в одном рисунке! И вас туда за ручку уведет, чтобы не забывали, что вы тоже были фантазерами…

Любовь БЕРЧАНСКАЯ

Фото Алексея ВОРОНИНА