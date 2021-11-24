Ах, какие ножки… украшают вашу грудь! Забавно переделанная фраза «на вкус и цвет все фломастеры разные» на самом деле точно так же, как и первоисточник, говорит нам о самом главном – о том, что у всех у нас свои понятия красоты, и каждый имеет право следовать им. Во всяком случае до тех пор, пока это касается его лично…

Разнице во вкусах, о которых не спорят, и тому, что, собственно, есть красота, посвящена выставка «Красный прилив» (16+), которая начала работу в галерее современного искусства «Арка». Здесь представлены современные украшения от молодых (и не очень) авторов из Владивостока, Хабаровска, Санкт-Петербурга, Москвы, Ростова-на-Дону и Мурома.

Молодые художники и ювелиры Анастасия Буравлева, Милослава Снигарь, Юлия Гоголь, Светлана Пархомчук, Наталья Ковалевская, Мария Ковалевская, Кирилл Крючков, Виктория Лебедева, Ира Латкина, Юрий Былков, Цагана Бадаева, Виктория Катаева, Лена Новикова, Татьяна Борисова, Игорь Комов и «Алхимия», Анна Червонная, Семен Старов постарались показать свои лучшие работы и одновременно напомнить зрителям: каждый может украшать себя так, как хочет.

– Внешний вид стал способом самовыражения и самоидентификации. Но чаще всего именно детали наиболее красноречиво раскрывают то, что мы хотим сказать миру. Украшения могут акцентировать внимание на том, что нас волнует, занимает мысли и лишает покоя, – так говорит о смысле выставки ее куратор Юлия Климко.

Горячая эмаль и дерево, металлы и текстиль, бумага и камень, керамика и полимерная глина – современные украшения могут быть сделаны из самых разных материалов, и это не считая, разумеется, драгоценных металлов и камней. И главное в этих работах – не чистота бриллиантов или проба золота, а вложенная в украшение идея, художественность ее воплощения. Вы не просто украшаете себя, вы с помощью именно таких – необычных, подчас даже спорных – колье, сережек, колец передаете окружающим посыл о самой себе. Не каждая женщина рискнет выйти в люди в столь небанальных аксессуарах. Но каждый из них способен рассказать о своей хозяйке очень многое…

Любовь БЕРЧАНСКАЯ