Этот фьюжен нам очень нужен! Это были великолепные полторы недели. И без того солнечный, теплый ноябрьский Владивосток (что само по себе уже звучит как оксюморон) отдался во власть по-настоящему жаркой стихии – международного джазового фестиваля, который наконец-то прошел в полном, допандемийном, формате.

Привыкшие каждую осень встречать джазовым огоньком и теплом, владивостокцы с искренним нетерпением ждали этого события.

И стоит ли удивляться тому, что все фестивальные концерты прошли с аншлагами? И никакие QR-коды препятствий не создали, а знаете почему? Потому что настоящие любители блюзов, фьюженов, лаунжей и прочих мейнстримов заранее позаботились о том, чтобы ничто не помешало им встретиться с любимой музыкой!

Это были импровизация и блеск, это были олдскул и современные тенденции, это была чудесная мешанина, которая и есть джаз…

Наслаждайтесь фоторепортажем фотокора «В» Алексея Воронина с фестиваля и давайте обязательно встретим новый праздник джаза через год!

Любовь БЕРЧАНСКАЯ

Фото Алексея ВОРОНИНА