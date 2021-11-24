Библиотекам устроят перезагрузку В обновленные храмы литературы потянулись не только пенсионеры, но и молодежь

До 2024 года все библиотеки края будут переведены на новый стандарт работы по пилотному проекту «Перезагрузка. Модель новой библиотеки» по переоснащению муниципальных библиотек по модельному стандарту и перезагрузке их деятельности по привлечению посетителей разных возрастных категорий. В эксперименте участвуют уже более 30 библиотек края. Собирается участвовать и Кавалеровская муниципальная библиотека.

«Библиотеки Приморья. Перезагрузка» – это проект по внедрению инновационных проектов по созданию единого целостного культурного и информационного пространства, устойчивого интереса к книге и чтению, обеспечения доступности и полезности ресурсов библиотек для населения. Проще говоря, это проект по осовремениванию библиотек, привлечению населения всех возрастов»

«Библиотеки Приморья. Перезагрузка» – это проект по внедрению инновационных проектов по созданию единого целостного культурного и информационного пространства, устойчивого интереса к книге и чтению, обеспечения доступности и полезности ресурсов библиотек для населения. Проще говоря, это проект по осовремениванию библиотек, привлечению населения всех возрастов. А что делается в Кавалеровской муниципальной взрослой библиотеке сейчас?

На любой вкус

Как рассказали кавалеровские библиотекари, к ним ходят не только пенсионеры, но и люди всех возрастов от 14 до 90 лет. Что читают? Дети читают школьную литературу, фантастику, большой спрос на американских и российских писателей-современников.

Молодежь от 21 года больше увлекается популярной психологией, книгами по российской истории, книгами о великих людях России, в частности, активно читает произведения из серии «Сто великих».

Люди среднего возраста любят читать лучшую литературу современных авторов. В моде лауреаты разных литературных премий – Захар Прилепин, Гузель Яхина, Александр Пелевин. Многие спрашивают «Форт Росс» – историко-приключенческий роман Дмитрия Полетаева, «Сад» Марины Степновой.

Старшее поколение предпочитает книги по истории России о первой и второй мировой войнах, краеведческую литературу об истории Дальнего Востока.

Услуги, которые оказывает библиотека, разнообразны. Проводится индивидуальное бесплатное обучение пенсионеров «Основы компьютерной грамотности для людей пожилого возраста». Владение навыками работы на компьютере, выхода в Интернет дает возможность широким слоям населения, в том числе пенсионерам и инвалидам, пользоваться государственными услугами в электронном виде.

Также оказываются услуги по переплету документов, ксерокопированию, ламинированию. Действует правовая система «Гарант» – благодаря ей можно найти любые законы и постановления.

А может быть, партию в шахматы?

Библиотека приобрела шахматы и другие настольные игры, привлекающие молодежь. В октябре этого года библиотека провела районный фестиваль интеллектуальных игр «Патриот» по истории п. Кавалерово, приуроченный ко Дню п. Кавалерово, в котором приняли участие команды разных возрастных групп. Старшие классы школ района приняли участие в интеллектуальной игре «Патриот. Квиз». В интеллектуальных играх «Патриот. Квиз» приняли участие команды организаций и учреждений района. Также состоялась автомобильная игра «Патриот Квест». В 2022 году тема фестиваля интеллектуальных игр будет посвящена 150-летию Владимира Арсеньева.

Формы работы используются как традиционные – краеведческие встречи, экскурсии, премьеры книг, так и активные, творческие, игровые – викторины и конкурсы.

Библиотека ведет большую работу по краеведению – издает ежегодно краеведческие сборники, буклеты, рекомендует указатели, что читать о Приморье, о п. Кавалерово. Библиотекари собирают краеведческую литературу в архивах, многие читатели приносят документы об участниках ВОВ, фото, письма с фронта, родословные. А библиотека собирает материалы в краеведческие сборники. Так, изданы два выпуска «Земли кавалеровской», сборник «С именем Арсеньева», сборники «Иван Басаргин и кавалеровцы», «Устиновка», «Село мое родное Богополь», готовится к выпуску сборник «История с. Суворово». В одном пока что экземпляре издана книга «Труд в годы войны. Кавалеровский район». Пока нет денег, чтобы ее издать большим тиражом.

В этом году у библиотеки будет свой сайт, на котором можно получить полезную информацию.

При библиотеке работают четыре творческих объединения – «Литературная гостиная» (знакомит читателей с современными писателями, поэтами и бардами, их произведениями), «Любимый досуг» для любителей рукоделия разного возраста, клуб цветоводов «Эдельвейс», творческое объединение кавалеровских авторов «Кавалеровские россыпи». Это досуговые объединения, которые собирают в библиотеке людей разного возраста от 14 лет.

Программа «Библиофермер» предлагает дачникам и фермерам разные варианты продать или обменять продукты питания и товары народного потребления. Библиотека размещала информацию на своих страницах в социальных сетях.

Практикуется буккроссинг: организация обмена книгами между читателями в библиотеке. Любой читатель может взять любую книгу на полке с пометкой «Зона bookcrossing». Взамен может положить любую книгу из своей домашней библиотеки. Принцип проекта: прочитал сам – передай другому.

Проект «Учебный день в библиотеке» знакомит школьников 5–11-х классов с актуальными проектными технологиями, которые можно применить для реализации школьного проекта в интересующей области деятельности. На сегодня библиотекари прошли обучение по проектной деятельности и готовы проводить работу на первом этапе внутри библиотеки.

В этом году библиотека приобрела мебель в читальный зал для создания комфортного пребывания читателей в библиотеке, стеллажи для сельских библиотек. Приобретена компьютерная и копировальная техника. Библиотека стала не только местом чтения книг в тишине, но и игровой зоной. В этом году во все библиотеки района приобретены настольные игры для всех возрастов. Не хватает только кофе-машины, чтобы можно было за просмотром книг или настольной игрой попить свежего кофе с печеньем. Стаканчики можно использовать разовые, все-таки пандемия на дворе. Не хватает библиотеке и рекламы ее деятельности. Только что была в библиотеке – мне не предложили настольных игр, не пригласили поучаствовать в ближайших мероприятиях. Только недавно библиотека перешла на новое расписание работы, удобное для работающих людей, – с 12 до 20 и стала работать по субботам.

Школьников приглашают в дом, где живут книги

В модельных библиотеках Приморья активно проводят различные мероприятия для школьников. Ребята узнают о писателях, которые в разное время посвящали свои книги краю, лучших образцах классической отечественной и зарубежной литературы, а также участвуют в развивающих играх.

Так, в модельной библиотеке Артема накануне состоялась экскурсия для учеников начальных классов городской школы № 35.

«Дети с большим интересом знакомились с новыми помещениями учреждения, участвовали в викторине «Дом, где живут книги», посмотрели презентацию о библиотеке и книгах, которые можно найти на ее полках, познакомились с развивающими играми», – уточнили в администрации Артемовского городского округа.

Отметим, что библиотеку нового поколения в Артеме создали в текущем году в рамках национального проекта «Культура». Учреждение оснастили новыми книгами, установили современное оборудование и мебель, призванные в том числе обеспечить комфортное посещение для людей с ограниченными возможностями. Еще одно важное приобретение – детский интерактивный сенсорный стол «Крокодильчик», позволяющий самым юным посетителям получать необходимую информацию и тренировать мышление и навыки, способствующие развитию памяти, логики, усидчивости и внимательности в доступной игровой форме.

Ранее модельные библиотеки появились также в Арсеньеве и Владивостоке. Оба учреждения открыли свои двери для читателей в сентябре текущего года.

Татьяна ПЕТРОВА

Фото Primorsky.ru