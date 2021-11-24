Во Владивостоке на месте пустыря откроют спортивную площадку Многофункциональную спортивную площадку возводят на улице Гризодубовой, 53 во Владивостоке. Совсем скоро у местных жителей появится обустроенное место для игры в футбол и баскетбол, в зимнее время здесь планируют заливать каток.

Реализовать проект удалось благодаря краевому конкурсу инициатив «Твой проект». Местные жители рассказывают, что ранее на их придомовой территории появилась детская площадка по программе «1000 дворов». Она стала точкой притяжения детей со всего микрорайона.

«Теперь у нас появится еще и спортивная площадка, где смогут заниматься и дети постарше, и взрослые. Кроме того, появление общедоступной спортивной площадки для жителей будет большим стимулом ведения активного образа жизни, отказа от вредных привычек. Участвуя в данном проекте, мы хотим показать своим примером, что пустырь с железной развалиной, постепенно превращающийся в парковку для машин, может стать современной спортивной площадкой», – подчеркивают горожане.

Напомним, что конкурс «Твой проект» организован министерством финансов Приморского края в рамках инициативного бюджетирования. Это значит, что жители региона сами предлагали и выбирали проекты, которые необходимы для развития территорий.

Сначала жители города и края предлагали свои проекты, затем комиссии в муниципалитетах проводили их технический отбор на предмет соответствия условиям конкурса, после чего проводилось голосование.

25 октября в Приморье стартовал новый сезон конкурса «Твой проект». Жители края предлагали свои идеи по улучшению инфраструктуры родного города или села, лучшие инициативы будут профинансированы и реализованы в течение 2022 года. Все подробности о проекте можно узнать на специализированном портале.

Вместе с тем администрация Владивостока провела муниципальный конкурс инициативного бюджетирования «Реализация инициативных проектов на территории Владивостокского городского округа». Его победителями стали восемь проектов, реализация которых запланирована на 2022 год.

Сергей ПЕТРОВ

Фот Vlc.ru