Когда дело – реально труба Жильцы дома спорят с Примводоканалом о том, кто должен после аварийного ремонта трубопровода приводить двор в порядок

В Союз независимых медиа, куда входит и газета «Владивосток», обратились жильцы одного из владивостокских домов с просьбой помочь разобраться в острой ситуации.

«Сейчас мы отправили на имя мэра Шестакова заявление, чтобы он не закрывал ордер на земляные работы, пока нашему двору не вернут первоначальное состояние. И еще мы отнесли обращение в прокуратуру»

Этим летом жильцы дома № 26 на Тигровой буквально объявили войну аварийной службе Примводоканала. Началось все с банального порыва трубопровода, подводящего воду к близлежащим многоэтажкам. Устранять повреждение выехала оперативная бригада, но на месте ее ждали перегороженный проезд и разгневанные горожане.

– Зимой к нам приехала аварийка, прокинула временный водопровод и отложила работу, пока не потеплеет. Летом они приехали с экскаватором, но мы стояли насмерть, чтобы на нашей придомовой территории ничего не рыли. Предложили работникам водоканала искать другие варианты. Нас не слушают, – рассказывает старшая по дому № 26 на Тигровой Раиса Егоровна.

Местные активисты уверены, что аварийную ситуацию можно было устранить, не раскапывая трубы возле их дома, а сотрудники Горводопровода должны были в первую очередь попросить их согласие на производство ремонтных работ. Ведь придомовая территория по закону является собственностью владельцев квартир.

Участок, по кадастровой карте относящийся к общедомовому имуществу жителей многоэтажки, может использоваться ими как угодно. Собственники имеют право огораживать его, проводить озеленение, устанавливать детские площадки или даже сдавать в аренду какую-то часть территории. При этом ремонтные и земляные работы на придомовом участке должны производиться только с разрешения администрации города.

Правда, в случае аварийной ситуации ни о каких разрешениях речи идти не может. В муниципальном правовом акте города Владивостока сказано, что проводить ремонт без предварительного оформления можно лишь при проведении срочных аварийно-восстановительных работ, а также если повреждение было обнаружено ночью, в праздничные дни или выходные. В такой ситуации оформить ордер нужно в течение трех рабочих дней со дня начала ремонта. Дополнительно договариваться с местными жителями о допуске к месту проведения работ коммунальные службы не обязаны.

Через тернии к трубам

Жильцы Тигровой, 26, кажется, решили, что действие закона на их дом не распространяется. На въезде в скандальный двор стоит шлагбаум, закрытый на накидной замок. Дальше этого импровизированного КПП сотрудников водоканала местные не пускали. Однако затягивать с проведением ремонтных работ уже нельзя было. В администрации города объяснили, что поврежденная труба снабжает водой сразу несколько близлежащих домов, поэтому аварийные службы были вынуждены действовать оперативно.

– Для проведения ремонтных работ на Тигровой, 26 водоканал получил разрешение и ордер от администрации Владивостока. Труба действительно проходит по придомовой территории. Но в случае порыва аварийные службы могут не согласовывать свои действия с местными жителями, – рассказали в пресс-службе администрации города.

В октябре сотрудники Горводопровода в очередной раз приехали к злополучному участку. По словам местных жителей, они сорвали замок со шлагбаума и самостоятельно начали проводить необходимые работы. Экскаватор разрыл клумбы, срезал бельевую площадку и испортил внешний вид придомовой территории.

По словам юриста Марии Бондаренко, оперативная бригада водоканала имела полное право проводить работы без согласия собственников. Ведь, пока местные препятствовали началу ремонта, жильцы соседних домов могли просто оставаться без воды или тепла.

– На градостроительном плане территории четко установлены линии коммуникации – водопровод, канализация, теплотрассы. Собственникам следует понять, кто является заказчиком и подрядчиком этих работ. По окончании ремонта заказчиком подписывается акт. Если это произошло, а благоустройство не завершено, следует обращаться в прокуратуру, – комментирует Мария Бондаренко.

От слесарей ждут ландшафтного дизайна

Начальник участка Фрунзенского района Горводопровода Павел Мамаенко рассказал, что работы на Тигровой, 26 завершены. В настоящий момент организация занимается благоустройством территории: завозит чернозем и отсыпает участок. Но и тут местные недовольны. Считают, что облагораживание происходит некачественно.

– Сейчас мы отправили на имя мэра Шестакова заявление, чтобы он не закрывал ордер на земляные работы, пока нашему двору не вернут первоначальное состояние. И еще мы отнесли обращение в прокуратуру, – рассказывает Раиса Егоровна. – Сейчас у нас все разрыто, исковерканный асфальт, срезанные стойки для белья, испорченный замок. А водоканал привез всего одну машину земли и больше ничего не сделал.

Ответственность за восстановление перекопанного участка полностью лежит на подрядчике. Причем водоканал обязан не только засыпать яму грунтом, но и вернуть зеленые насаждения. Возвращение первоначального вида участку начинается со дня закрытия ордера.

В случае если восстановительные работы выполнены плохо, добиться справедливости местным жителям должна помочь администрация города. Уполномоченный представитель в области дорожной деятельности и благоустройства в присутствии подрядчика составляет дефектовочный акт.

О сроках завершения восстановительных работ Примводоканал не сообщает. Между тем жители Тигровой намерены до конца бороться за возвращение прежнего вида своей придомовой территории.

Марина ЗУБКО

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