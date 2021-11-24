Слово о друге 25 ноября мы, выпускники отделения журналистики ДВГУ набора 1977 года, соберемся на встречу. Те, кто живет во Владивостоке, – очно и те, которых судьба разбросала по огромной нашей и не только нашей земле, – дистанционно.

Обычно организатором этих встреч был Сергей Акулич. Он будет им и на этот раз. Правда, повод совсем другой. Сорок дней, как он ушел из жизни, не справившись с беспощадным и коварным ковидом. Ушел до обидного рано и неожиданно, а казалось, что именно он умеет справляться с любыми испытаниями, сохраняя оптимизм и позитивное отношение к жизни. И поэтому мы были уверены, что жизни и энергии нашему организатору-мотору хватит на всех и всегда.

Удивительное свойство человека – быть нужным и незаменимым там, где он появлялся. Непричесанная, яркая натура его проявилась в год нашего поступления. Один из тех, кто стал студентом в тот год, не попал в общежитие. Элементарно кровати не хватило. И именно Сергей поделился своей кроватью с однокурсником. Так в одночасье «многодетной» стала комната 114 в общежитии на Океанском проспекте, 39 – большой и разной, где мирно уживались два Александра, два Сергея, Олег, Вадик и Роман. Да какой там уживались! Отжигали по полной: в бытовке на всех варили коровье вымя – времена были голодные и безденежные. От запаха варева четвертый этаж превращался в пустыню. Там же, в 114-й при непосредственном предводительстве Акулича рождались стенгазетные шедевры «От винта» и «На худой конец».

В те времена любому встречному он представлялся как Гиви, всегда отшучивался, не отвечая на вопрос о том, откуда такой псевдоним. Но то, что Гиви умел шутить, никогда не унывал и не пасовал перед любыми трудностями ни в университете, ни позже, - факт. Он жил и работал журналистом и редактором в 90-е годы в Комсомольске-на-Амуре – родине криминальных авторитетов той эпохи. Надо ли говорить, что это сродни хождению по лезвию бритвы? Во Владивостоке, куда Акулич с семьей перебрался в начале нового века, он успел поработать журналистом и редактором в газетах «Золотой Рог» и «Владивосток», открыл новую эру в истории пресс-службы Арбитражного суда Приморского края, превратив ее в серьезную и профессиональную структуру, которую замечали и которую уважали.

И все же, провожая его на ПМЖ в Москву, мы с однокурсниками вспоминали в первую очередь яркую и творческую натуру школьника из Тавричанки, поступившего вместе с нами на отделение журналистики.

В последнее время Сергей, уже будучи в Москве, стал организатором Хабаровского землячества, работал в качестве журналиста, в том числе принимая участие в ежегодных пресс-конференциях президента страны. Но в первую очередь он оставался нашим однокурсником, полпредом выпускников журфака, собирая нас по важным и не очень поводам в Москве и Хабаровске, где он бывал по работе. Так было и тогда, когда он изредка наведывался во Владивосток.

Иные, попав в сложную ситуацию, нудят и раскисают. Жизнь Сергея, казалось, щедро собрала множество испытаний для одной судьбы. Одни лишь героические усилия его и жены Елены, чтобы вырастить, выучить и реабилитировать дочерей, доказывают его стойкость и оптимизм. Поддерживая себя в нужной физической форме, Сергей, несмотря ни на что, казался легким, открытым и своим в доску человеком. И редко кто догадывался, каких внутренних усилий это ему стоило. Наградой в последнее время стало появление наследника – внука. И Сергей из Подмосковья регулярно отправлялся в Северную столицу, чтобы помочь дочери справиться с малышом.

Он, как мотор и двигатель нашего курса, соберет нас и в этот печальный раз. Но будем думать и говорить о нем как о живом, ибо человек жив ровно до тех пор, пока мы о нем помним. В следующем году мы обязательно организуем юбилейную встречу – 40 лет после выпуска, продолжим начатый Сергеем Акуличем проект книги о нас и нашем времени. Гиви, Сергей, дружище, ты с нами! И прости, что так…

Однокурсники, коллеги, друзья