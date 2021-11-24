Отказываться от вакцинации крайне неразумно Председатель городского и краевого Советов почетных граждан Светлана Морозова призвала приморцев сделать умный и ответственный выбор

«Отказываться от вакцинации против COVID-19 – крайне неразумное решение для любого человека, и я поддерживаю введение QR-кодов и ограничений для тех, кто не имеет прививку», – об этом заявила председатель городского и краевого Советов почетных граждан Светлана Морозова.

Вакцинация от десятков грозных заболеваний давно стала обычным фактором жизни в современном обществе.

«Лично я много лет делаю прививки от гриппа, с недавних пор – от пневмонии, – рассказывает Светлана Морозова. – Вакцина для людей с первых дней жизни и до преклонного возраста – результат работы науки и спасение для человечества. Поэтому вопрос, ставить ли прививку от ковида, для меня просто не стоял. Сделала еще в марте. И вот что интересно: в августе необходимо было сдать некоторые анализы, и обнаружилось, что именно в тот момент я болела коронавирусом, но при этом болезни даже не почувствовала. Убеждена, что, если бы не прививка, болезнь протекала бы тяжело, ведь я человек немолодой. Да и вообще неизвестно, была бы я жива сейчас».

Светлана Морозова горячо убеждает всех своих друзей и коллег по общественной работе сделать прививку. Настаивает: это важно в первую очередь для самих себя, но также необходимо и для окружающих – семей, пожилых родственников и знакомых.

«Многих привлекла на свою сторону, но, к сожалению, остались еще убежденные антипрививочники, – сетует почетный гражданин города. – Вроде умные, образованные люди, но ведут себя безграмотно и безответственно. И я на таких очень сердита. Наверное, скажу жестко: а может, лечить непривитых людей, заболевших ковидом, платно? То есть за свой счет, а не за бюджетные средства».

Напомним, что в Приморье согласно постановлению Роспотребнадзора обязательная вакцинация введена для граждан в таких сферах, как образование, здравоохранение, социальная защита и обслуживание населения, транспорт, культура, физкультура и спорт, экскурсионно-выставочная деятельность, торговля, общественное питание, гостиничные услуги, детские игровые комнаты, детские развлекательные центры, техническое обслуживание, ремонт и ряде других.