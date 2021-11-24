Русский мир берет свое во Владивостоке Уже несколько лет во Владивостоке держится тенденция называть детей необычными и редкими именами.

В этом году ситуация изменилась: в моду возвращаются русские имена. В отделе ЗАГС по Первомайскому району рассказали, какие имена выбирали жители краевой столицы в 2021 году.

«Самые популярные мужские имена в этом году – Максим, Владимир, Михаил, Дмитрий, Иван, Сергей. Популярными женскими именами стали Мария, Арина, Валерия, Мирослава и Есения. Всеми известные имена Зоя и Любава снова стали пользоваться популярностью у городских жителей», – рассказывают в отделе.

Если говорить про редкие и необычные имена, во Владивостоке появились на свет мальчики Демьян, Оскар и Ян, девочки Афина, Теона, Амалия, Ая, Агата.

По данным отдела ЗАГС по Первомайскому району, с 1 января по 22 ноября здесь зарегистрировали 2085 малышей. Итоги года в Первомайском районе, а также в целом по городу подведут в конце декабря.

Евгений СИДОРОВ