В Приморье запустят проект по профилактике деменции В крае стартовала просветительская неделя, посвященная вопросам профилактики старения и внедрения системы долговременного ухода.

С 22 ноября во Владивостоке пройдут специализированные мастер-классы для медицинских и социальных работников, а также публичные лекции и семинары.

В эту неделю более 30 специалистов медицинской и социальной сферы, работающих с пожилыми гражданами и инвалидами, пройдут обучение по новейшим методикам профилактики возрастных заболеваний у представителей московского центра.

Кроме того, совместно с научным центром «Геронтология» в Приморье будет запущен новый проект «Все о деменции: от профилактики до реабилитации», который поможет выявлять первые признаки болезни у пожилых граждан – получателей социальных услуг и своевременно принимать меры по реабилитации.

Евгений СИДОРОВ