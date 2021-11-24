Собачья жизнь в столице края станет комфортной Пять полноценных площадок для выгула и тренировок собак обустроят во Владивостоке уже в следующем году.

Согласно итогам проведенного голосования они появятся в районе Харьковской, 1 и Терешковой, 12 (Первомайский район), на участке в районе дома № 57 на улице Русской (Советский район), в районе Шилкинской, 12 (Ленинский район), на участке в районе Башидзе, 12 (Фрунзенский район) и между домами № 15 и 17 на улице Постышева (Первореченский район).

Как рассказали в управлении туризма, инвестиций и городской среды, участие в голосовании приняли 750 горожан. Некоторые из них воспользовались возможностью и предложили свои варианты территорий для размещения площадки для выгула собак.

Все возводимые площадки будут соответствовать нормативам. Это значит, что они будут огорожены забором из металлической сетки с калиткой, которую можно запереть. Помимо снарядов и игровых элементов для животных будут установлены специальные урны. Кроме того, площадки будут отдалены от жилых домов, детских и спортивных учреждений.

Сергей ПЕТРОВ

Фото Vlc.ru