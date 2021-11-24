COVID-19 закрывает классы на лопату В Приморье отмечен новый антирекорд по количеству выявленных за сутки случаев коронавируса

За последние сутки в Приморском крае зарегистрировано 430 заболевших новой коронавирусной инфекцией. В госпиталях получают лечение 2,3 тысячи человек. За весь же период пандемии COVID-19 заразились 84 854 жителя края.

По информации министерства здравоохранения Приморья, пока коечного фонда достаточно, сейчас функционируют 2 548 мест для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией и пневмониями в 24 медицинских организациях. В резерве медучреждений еще около 300 коек.

Медики напоминают, что COVID-19 является вакциноуправляемым заболеванием, его распространение замедлится только при условии сформированного коллективного иммунитета, когда около 80 % взрослого населения региона будут привиты.

«COVID-19 – очень сложное и тяжелое заболевание, в 80 % случаев болезнь протекает с пневмонией. За последние сутки с болезнью не справились пять человек, всего от болезни скончался 1361 житель региона», – отметили в минздраве региона.

По данным краевого оперативного штаба на 23 ноября, за последние сутки вакцинацию первым компонентом прошли 11 574 человека, всего привиты 739 256 приморцев, завершили иммунизацию 464 003 из них.

Напомним, что после прививки иммунитет формируется через 21 день, в этот период нужно особенно беречь здоровье – избегать скопления людей, правильно носить маску и часто обрабатывать руки.

Тем временем, по данным городского управления по работе с муниципальными учреждениями образования, в связи с карантином по COVID-19 во Владивостоке закрыто 9 групп в 8 детсадах, 22 класса в 17 школах переведены на дистанционный формат обучения.

Сергей ПЕТРОВ

Фото Vlc.ru