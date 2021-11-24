Если завтра в поход Владивостокцев начали записывать в мобилизационный резерв

В администрации Владивостока обсудили итоги проведения мероприятий по созданию мобилизационного резерва в военных комиссариатах города. Участниками совещания стали руководители предприятий и организаций, военные комиссары районов. Прошла встреча под руководством главы Владивостока Константина Шестакова.

Среди приглашенных – руководители АО «Центр судоремонта «Дальзавод», ОАО «Владивостокский морской торговый порт», АО Рыболовецкий колхоз «Восток-1», МУПВ «Владивостокское предприятие электрических сетей», ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный медицинский университет», АО «Восточная верфь» и другие.

Итогом совещания стало соглашение о создании и содержании 5 % мобилизационного людского резерва в организациях и на предприятиях из числа их работников.

Напомним, что суть мобилизационного резерва заключается в том, что мужчина остается в запасе, но подписывает контракт с воинской частью на пребывание в мобилизационном резерве. После этого он обязан каждый месяц являться на трехдневные тренировки и один раз в год на 30 суток для прохождения сборов. Весь этот период сохраняется его средняя зарплата, а предприятию компенсируют затраты.

Сергей ПЕТРОВ

Фото Vlc.ru