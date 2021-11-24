Наш поляк держит марку: Михаил Янковский продолжает объединять Россию и Польшу Когда контакты между соседними государствами по разным причинам окончательно рвутся, то на помощь политикам приходит народная дипломатия. Именно так сейчас складываются отношения у Российской Федерации и Республики Польша, а местом соприкосновения стал Владивосток.

«Михаил Янковский обосновался на неповторимой по красоте приморской территории вблизи границы с Маньчжурией. И понять его может тот, кто сам это видел»

Несмотря на повышенно-искрящие тона на официальном уровне Москвы и Варшавы, снять напряжение поможет общая память к великому сыну двух народов. Как написал великий Пушкин в стихотворении «Бородинская годовщина»: «Ступайте ж к нам: вас Русь зовет!»

Геополитика общению не помеха

Приморье на прошлой неделе посетила представительная польская делегация. Ее возглавлял министр (госсекретарь) канцелярии президента восточноевропейской республики Анджей Дера. Это перспективный политик с юридическим образованием, любящий шахматы и немного говорящий по-русски.

Целью визита на берега Тихого океана стала международная презентация польской марки «Михаил Янковский» в честь выдающегося предпринимателя, натуралиста, археолога, энтомолога и селекционера Южно-Уссурийского края. Гости побывали на полуострове Янковского (Сидими) и в национальном парке «Земля леопарда» в Хасанском районе, посетили музей и возложили цветы к памятнику своему соотечественнику, а во Владивостоке провели переговоры в администрации края и пообщались с представителями польской диаспоры в нашем городе.

Однако главной целью их приезда на край земли была встреча в конференц-зале Приморского краевого отделения Русского географического общества – Общества изучения Амурского края. Радушным хозяином выступил председатель ПКО РГО – ОИАК Алексей Буяков.

– Это без преувеличения знаменательное событие, – отметил Алексей Михайлович. – Выпуск марки о человеке, которому отдают дань уважения и почтения в наших странах. Польша чтит память о своих сыновьях и дочерях, оставивших заметный след не только в судьбе малой родины, но и далеко за ее пределами. Именно таким и был Янковский. Благодаря меценатству нашего общего соотечественника во Владивостоке построили здание музея для выставочной деятельности ОИАК. Собранные Михаилом Ивановичем (Яновичем) коллекции флоры и фауны Уссурийской тайги выставлялись на всеобщее обозрение на просторах до Санкт-Петербурга включительно, найденные им вдоль побережья Японского моря археологические артефакты стали именовать «Янковской культурой», а предметы быта людей, живших в VIII-III веках до нашей эры, до сих пор изучают современные историки.

Поляки не в курсе

Алексей Буяков также рассказал гостям об участии Михаила Янковского в создании в 1884 году Общества изучения Амурского края и ставшего почетным членом организации. В архиве общества бережно хранится фонд Янковских – дневники, фотографии, письма, который несколько лет назад передал Орр Чистяков-Янковский (правнук Михаила Янковского сейчас живет в Америке). В следующем году исполнится 180 лет со дня рождения и 110 лет со дня смерти Михаила Ивановича. В этой связи подготовлена небольшая выставка уникальных единиц хранения из фонда Янковских и книг из библиотеки ПКО РГО – ОИАК, рассказывающая не только о нем, но и о жизнедеятельности некоторых других поляков на территории российского Дальнего Востока, Приморского края.

– Нам предоставлена прекрасная возможность вновь открыть для всего мира имя великого исследователя и бизнесмена, представителя польского дворянского рода Новина-Янковских, – рассказал на встрече генеральный консул Республики Польша в Иркутске Кшиштоф Свидерек. – Михаил Янковский не по своей воле покинул в юности родные места, оказался в Сибири, а позже обосновался на неповторимой по красоте приморской территории вблизи границы с Маньчжурией. И понять его может тот, кто сам это видел.

– Общественность нашей страны благодарит Россию и ее жителей, власти города и края, неравнодушных исследователей Русского географического общества за сохранение памяти этого неординарного человека, – отметил в своем выступлении чрезвычайный и полномочный посол Республики Польша в России Кшиштоф Краевски. – Его имя сохранено в топонимике Приморья, в музеях села Безверхово и Общества изучения Амурского края. К сожалению, в самой Польше о нем знают немногие. Надеюсь, что сейчас общими усилиями нам удастся это изменить. В Варшаве изготовлена почтовая марка в его честь, благодаря ей многие люди во многих странах откроют для себя Михаила Янковского. Я очень рад, что в России помнят значение работ Янковского. Янковский помогает строить мосты между нашими странами. Мы соседи, и важно обращать внимание на культуру, на науку – именно эти сферы нас соединяют.

На встрече с российской стороны присутствовали первый секретарь представительства МИД РФ во Владивостоке Игорь Лапицкий, депутат Законодательного собрания края Леонид Васюкевич, автор многочисленных книг и художественных фотоальбомов о семьях Янковских, Геков и Бриннер Елена Сергеева, краеведы и журналисты.

Остается добавить, что марка «Михаил Янковский» выпущена тиражом в 10 миллионов экземпляров. Ее номинальная стоимость 1 злотый (по курсу Центрального банка РФ на конец ноября 17 рублей 74 копейки).

Немного истории

Первый раз во Владивостоке польский дворянин, отбывавший в Сибири ссылку из-за участия в восстании, оказался еще весной 1874 года.

В Приморье круг интересов Михаила Янковского был непостижимо широк: от доисторической культуры до пятнистых оленей и женьшеня. Став управляющим золотым рудником на острове Аскольд, успешно занимался там горнорудной и другой хозяйственной деятельностью, вел борьбу с браконьерами и хунхузами, завез на остров фазанов. В 1877 году основал станцию наблюдения за погодой, результаты которой отправлял в Пулковскую обсерваторию. Его коллекции птиц, насекомых, растений охотно приобретали различные музеи России, Германии и Франции. В том же году женился на Ольге Кузнецовой, вскоре у них родились двое детей – Елизавета и Ежи.

В 1880 году переселился на полуостров Сидими, где приобрел землю и основал свое имение. Разводил пятнистых оленей, разработал станок для среза пантов, который используется и в настоящее время. Заложил первую в мире искусственную плантацию женьшеня. Китайские купцы покупали 30-летние корни по цене таежных. Занимался коневодством, за 20 лет вывел новую породу лошадей, приспособленную к дальневосточным условиям. Его жеребцы неизменно побеждали на скачках на ипподроме во Владивостоке и Благовещенске.

Несмотря на огромную занятость по хозяйству, Михаил Иванович занимался еще и наукой. Им была открыта стоянка доисторического человека, этот период в Приморье теперь носит название «Янковская культура». Им были опубликованы статьи по географии и биологии Уссурийского края, открыты и описаны десятки новых видов насекомых, птиц и растений, многие из которых названы в честь первооткрывателя. Янковский являлся активным членом Общества изучения Амурского края. Собранные им в Корее коллекции бабочек ныне хранятся в Зоологическом институте РАН в Санкт-Петербурге.

В 1906 году археолог Михаил Янковский перебрался во Владивосток. Здесь он занимался книготорговлей и кожевенным производством. Скончался ученый и бизнесмен в Сочи, куда переехал буквально перед смертью.

Нашему земляку установлен памятник в окрестностях села Безверхово.

Николай КУТЕНКИХ, действительный член Русского географического общества

Фото:

Юрия МАЛЬЦЕВА, автора