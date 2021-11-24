Весна покажет, кто профессионал: «Динамо-Владивосток» весной сыграет в следующей стадии ФНЛ Все, завершилась осенняя стадия чемпионата Футбольной национальной лиги – 2. Команда «Динамо-Владивосток» набрала 39 очков в 20 матчах и завершила турнир на весьма приличном четвертом месте.

«Приморцы вошли в состав 12 команд, которые весной разыграют одну-единственную путевку на чемпионат ФНЛ-1»

Наши земляки могли бы и выше разместиться в турнирной таблице, но этому помешали результаты двух последних игр на домашнем стадионе.

Не удержали победу с курянами

Вначале встречались с «Авангардом». Курский клуб благодаря осечкам конкурентов держал судьбу шестого места, дающего право на участие в весенней стадии первенства, в своих руках. Команде нужно в двух оставшихся матчах одержать минимум одну победу, но с учетом турнирных раскладов матч во Владивостоке был важен для обоих коллективов. Ведь «бело-голубые» надеялись занять минимум третье, а то и второе место по итогам осенней серии игр.

«Авангард» сосредоточил усилия на обороне собственных ворот и действовал на контратаках. В середине первого тайма куряне создали хороший момент для открытия счета, но пробили неточно. Этот эпизод встряхнул приморцев, и они заиграли активнее. Чтобы сдержать нападение хозяев, гости стали нарушать правила. В итоге главный судья Алексей Лапатухин из Москвы был вынужден хавбеку из Курска Никите Имуллину показать вначале желтую, а потом и красную карточку с одновременным удалением футболиста с поля.

Сразу после перерыва ошиблись оборона и голкипер курян. Появившимся шансом воспользовался наш полузащитник Роман Пухов. Он буквально с метра вколотил мяч в сетку ворот – 1:0. И тут же «Авангард» ответил опаснейшим розыгрышем стандарта – мяч попал в перекладину и отскочил в поле.

Через несколько минут уже «Динамо» потеряло спортсмена. Из-за жесткого столкновения серьезную травму получил опорный защитник Алексей Подпругин. Потеря одного из столпов обороны сказалась на действиях «бело-голубых».

Гости сделали очередной заброс в штрафную приморцев. Мяч после верхового единоборства отскочил к бывшему члену юниорской сборной России Никите Супрунову, и 21-летний центральный нападающий «Авангарда» точно пробил в девятку – 1:1. В оставшееся время счет не изменился.

Сгоняли вничью с белгородцами

Закрытием сезона стал поединок с «Салютом». Клуб из Белгорода оказался единственным, кто нанес нам поражение в этом турнире. Так что требовалось отдать должок.

Однако к отчетной игре «Динамо» подошло с серьезными кадровыми потерями, недосчитавшись из-за травм сразу 8 человек. Взамен на поле вышли молодые перспективные спортсмены. Они хоть и имеют приморские корни, но пока не набрались опыта для выступления на профессиональном уровне второй лиги.

Игра вышла тяжелой. Белгородская команда проповедует комбинационный футбол. В первом тайме гости имели преимущество, больше атаковали и создавали опасные моменты у ворот «бело-голубых». Однажды даже попали в перекладину.

Во втором тайме динамовцы за счет морально-волевых качеств добавили. Их активно поддерживала почти тысяча болельщиков на трибунах. Трижды мы могли забить. В одном случае мяч даже побывал в воротах «Салюта», но арбитр зафиксировал положение вне игры у нашего снайпера Валерия Соломахи. Через несколько минут вратарь гостей Артем Цыгулев с трудом вытащил мяч из-под перекладины. Еще в одном моменте приморский футболист Роман Пухов с близкой дистанции угодил в перекладину.

Буквально на излете матча уже белгородцы могли выйти вперед. В последний момент опорный полузащитник динамовцев Булат Садыков успел выбить мяч с линии ворот. Опять ничья, хоть и боевая – 0:0.

Настроиться на весну

Итак, дальневосточники выполнили программу-минимум. Они сразятся в весенней стадии. Кроме них из третьей группы ФНЛ-2 вышли «Сокол» из Саратова, «Динамо-Брянск», «Салют» из Белгорода, «Рязань» и «Авангард» из Курска. Очки, набранные в играх между собой, сохранятся весной. Приморцы с другими лидерами сыграли сносно и имеют 15 очков. Должны были иметь больше, но не судьба…

«Динамо-Владивосток» ударно выступило в сентябре – первой половине октября, громя всех подряд на выезде. А вот последний месяц явно не задался. В домашних встречах наши земляки показывали ничейные результаты. Поражений не было, но ведь и радости побед не испытывали. Потерянные очки не вернуть.

Причина проста: треть спортсменов стартового и наиболее подготовленного состава болела или была травмирована. Выходящие на замену не могли показать необходимого уровня. Остается надеяться, что ребята зимой смогут подлечиться, а в следующей стадии выступят с новыми силами. Не исключено, что тренерский штаб нашего клуба пожелает усилить состав. Но это трудная задача. Для привлечения футболистов класса первой лиги нужны дополнительные финансовые средства. Вряд ли они появятся. Поэтому будет трудно найти игроков подходящего уровня за относительно небольшие деньги.

Также стоит признать, что шансов на выход в первую лигу с такой скамейкой запасных практически невозможен. Таким образом, предстоящей весной нашим землякам нужно набираться опыта и готовиться к следующему старту.

Помимо перечисленных выше соперников вместе с ними с марта по май сразятся также лучшие команды из второй группы ФНЛ-2. В их числе ФК «Родина» из Кирова, «Саранск», «Строгино», подольский «Пересвет», «СКА-Хабаровск-2» и «Химки-2». Больше всего шансов у кировчан, которые буквально вынесли всех противников в одну калитку. В 20 матчах они набрали 51 очко.

Эти 12 команд весной разыграют одну-единственную путевку на чемпионат ФНЛ-1. Клубы, занявшие в обеих группах места ниже шестого, сразятся в утешительном турнире.

В заключение материала сообщим, что наш форвард Валерий Соломаха вошел в список лучших бомбардиров осени. На его счету 8 голов, все забиты с игры.

Николай КУТЕНКИХ

Фото Алексея Воронина