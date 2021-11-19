Хоккейные площадки во Владивостоке отремонтируют банкиры В администрации Владивостока подписано соглашение о том, что один из крупнейших банков, имеющий отделения в приморской столице, отремонтирует сразу пять хоккейных коробок.

Две хоккейные коробки на Карьерной, 11 и Адмирала Кузнецова, 74 обретут новый вид уже до конца этого года. В следующем году ремонт пройдет на Русской, 86, Гамарника, 16 и Лермонтова, 91 возле школы № 79. По словам представителей банка, эти объекты были выбраны как самые востребованные горожанами.

«Хороший пример социальной ответственности бизнеса и того, что предприниматели неравнодушны к городу и хотят сделать его комфортным, – подчеркнул мэр Константин Шестаков. – Мы ведем большую работу по взаимодействию с Газпромбанком и уверены, что общими силами реализуем еще несколько проектов, подобных этому. В частности, на встрече мы также обсудили возможность строительства двух школ в рамках концессионного соглашения и спортивного объекта в Снеговой Пади».

Евгений СИДОРОВ

Фото Vlc.ru