Елки получили прописку Во Владивостоке определили 23 площадки для торговли новогодними красавицами

В этом году администрация Владивостока определила 23 места для законной торговли новогодними елками, в том числе 9 мест – для организации крупных елочных базаров. Предприниматели могут подать заявку на участие в закрытом аукционе, где разыгрывается 11 оставшихся площадок.

«На крупных точках – их всего девять – предприниматели могут предложить жителям не только елки, но и другую новогоднюю атрибутику. Жители смогут в одном месте приобрести все необходимое к празднику: елочные украшения, сувениры, новогодние костюмы. А предприниматель – получить дополнительный доход»

На крупных точках – их всего девять – предприниматели могут предложить жителям не только елки, но и другую новогоднюю атрибутику, сообщили в управлении экономического развития города.

«Жители смогут в одном месте приобрести все необходимое к празднику: елочные украшения, сувениры, новогодние костюмы. А предприниматель – получить дополнительный доход», – уточнили специалисты.

Чтобы крупные елочные базары стали украшением города, они должны быть оформлены в едином стиле: иметь по периметру ограждение из деревянных реек со специальным освещением, гирлянды, выставлять елки необходимо на типовых модулях, а над входной зоной – разместить праздничный баннер.

С 12 по 31 декабря купить елку на базарах и в автолавках во Владивостоке можно будет по адресам:

– ул. Анны Щетининой, 19 (елочный базар);

– ул. Верхнепортовая, 68 (елочный базар);

– ул. Жигура, 48 (елочный базар);

– пр. «Красного знамени», 90 (елочный базар);

– пр. «Красного знамени», 114 (предусмотрено размещение трех елочных базаров);

– ул. Нахимова, 1 (елочный базар);

– ул. Полярная, 1 (елочный базар);

– ул. Аллилуева, 6;

– ул. Воронежская, 1;

– ул. Карьерная, 22;

– ул. Лермонтова, 75;

– ул. Луговая, 58;

– Океанский пр., 41;

– ул. Пшеницына, 22;

– ул. Руднева, 1б;

– ул. Руднева, 13в, стр. 3;

– ул. Сабанеева, 16;

– ул. Светланская, 177;

– ул. Фадеева, 12б;

– ул. Шилкинская, 21.

Сейчас продолжается прием заявок по 11 площадкам. Из них шесть – площадью 50 кв. метров. Это самые дорогие лоты стоимостью от 14 до 23 тысяч рублей. Они расположены на участках возле ул. Анны Щетининой, 19, на пр. «Красного знамени», 90, три места – на пр. «Красного знамени», 114 и еще один – на ул. Полярной, 1.

Два места площадью 30 кв. метров предлагают по трем адресам: на Жигура, 48 и Нахимова, 1. Их стоимость – 8 тысяч на все время торговли (до 31 декабря).

Также в списке есть три небольшие площадки площадью 10 квадратов для размещения автолавок по адресам: Воронежская, 1, Карьерная, 22 и Сабанеева, 16. Стоимость лотов – 7 тысяч рублей.

Предприниматели могут подать заявку на участие в аукционе до 26 ноября (до 17.00). Узнать подробности можно у специалистов по телефонам: 8 (423) 245-40-85, 244-60-16. Подробная информация, а также образцы документов для заполнения – по ссылке.

Рассмотрение заявок пройдет 30 ноября, начало в 15.00. Итоги подведут 1 декабря в 11.00 по адресу: Партизанский пр., 3, аукционный зал «Агентства по продаже муниципальных земель и недвижимости».

Сергей ПУТРОВ

Фото Vlc.ru.